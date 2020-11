तेलंगाना में TRS-AIMIM पर बोलीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, गठबंधन को बताया भ्रष्ट और अपवित्र

हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने तेलंगाना में टीआरएस (TRS) और एमआईएम (AIMIM) पार्टी के गठबंधन को अपवित्र और भ्रष्ट बताया है. तेलंगाना में रोहिंग्या और अवैध तरीके से भारत आए पाकिस्तानियों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना में कानून-व्यवस्था टीआरएस पार्टी की सरकार के हाथों में है तो वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे. अगर वहां अवैध रूप से अप्रवासी रह रहे हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे सैनिक सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ रहे हैं और यहां इस ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में एआईएमआईएम और टीआएस मिलकर तेलंगाना की वोटर लिस्ट में अवैध अप्रवासियों को जगह देने की साजिश कर रहे हैं. उन्हें तेलंगाना के लोगों को इसका जवाब देना होगा.

Our soldiers are fighting relentlessly to keep our borders safe. And here in this historical city of Hyderabad, the AIMIM and TRS are working in tandem to give illegal immigrants a place in Telangana's voter's list. They'll have to answer to the people for this: Smriti Irani, BJP pic.twitter.com/O5KBJutfrz

— ANI (@ANI) November 25, 2020