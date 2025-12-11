Advertisement
trendingNow13037422
Hindi NewsदेशIndo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत

Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत

Arunachal Pradesh Truck Accident: ये हादसा जिस दुर्गम इलाके में हुई है वहां खराब मौसम की वजह से राहत एवं बचाव का काम काफी चुनौतीपूर्ण है. अब तक 13 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं. अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और घायलों की तलाश जारी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत

Truck Accident on Indo-China Border: पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना की खबर सामने आई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारत-चीन सीमा के नजदीक मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. ट्रक में कुल 23 मजदूर सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 22 मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है. घटना स्थल पर प्रशासन और स्थानीय टीमें पहुंची हैं तथा राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है.

ये हादसा जिस दुर्गम इलाके में हुई है वहां खराब मौसम की वजह से राहत एवं बचाव का काम काफी चुनौतीपूर्ण है. अब तक 13 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं. अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और घायलों की तलाश जारी है. इस हादसे को लेकर शुरुआती आशंका ये है कि पहाड़ी रास्ते पर चलते समय ट्रक का संतुलन बिगड़ गया होगा और वह करीब 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरा.

तिनसुकिया से गेलापुखुरी टी स्टेट जा रहा था मजदूरों से भरा ट्रक
ट्रक में सवार सभी मजदूर असम के तिनसुकिया ज़िले के गेलापुखुरी टी एस्टेट के निवासी थे और वे किसी निर्माण कार्य के सिलसिले में ह्युलियांग की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि संकरी और खतरनाक पहाड़ी सड़क पर ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मृतक व घायल मजदूरों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

indiachinaArunachal Pradeshaccident

Trending news

Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली