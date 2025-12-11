Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत

Arunachal Pradesh Truck Accident: ये हादसा जिस दुर्गम इलाके में हुई है वहां खराब मौसम की वजह से राहत एवं बचाव का काम काफी चुनौतीपूर्ण है. अब तक 13 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं. अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और घायलों की तलाश जारी है.
Truck Accident on Indo-China Border: पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना की खबर सामने आई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारत-चीन सीमा के नजदीक मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. ट्रक में कुल 23 मजदूर सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 22 मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है. घटना स्थल पर प्रशासन और स्थानीय टीमें पहुंची हैं तथा राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है.
ये हादसा जिस दुर्गम इलाके में हुई है वहां खराब मौसम की वजह से राहत एवं बचाव का काम काफी चुनौतीपूर्ण है. अब तक 13 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं. अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और घायलों की तलाश जारी है. इस हादसे को लेकर शुरुआती आशंका ये है कि पहाड़ी रास्ते पर चलते समय ट्रक का संतुलन बिगड़ गया होगा और वह करीब 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरा.
तिनसुकिया से गेलापुखुरी टी स्टेट जा रहा था मजदूरों से भरा ट्रक
ट्रक में सवार सभी मजदूर असम के तिनसुकिया ज़िले के गेलापुखुरी टी एस्टेट के निवासी थे और वे किसी निर्माण कार्य के सिलसिले में ह्युलियांग की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि संकरी और खतरनाक पहाड़ी सड़क पर ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मृतक व घायल मजदूरों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.
