Advertisement
trendingNow13009505
Hindi Newsदेश

इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाकिस्तान की तो बंध जाएगी घिग्घी!

India-Russia Friendship: पुतिन के दौरे से पहले रूस और भारत के अधिकारी फाइलों, समझौतों और रिश्तों को और मजबूत करने की कवायदों में जुट गए हैं. मंगलवार को दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसे देखकर अमेरिका को मिर्च लग जाएगी और चीन-पाकिस्तान जलभुन जाएंगे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाकिस्तान की तो बंध जाएगी घिग्घी!

Putin-India Visit: रूस और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. अब चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं. ऐसे में दोनों देशों के अधिकारी फाइलों, समझौतों और रिश्तों को और मजबूत करने की कवायदों में जुट गए हैं. मंगलवार को दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसे देखकर अमेरिका को मिर्च लग जाएगी और चीन-पाकिस्तान जलभुन जाएंगे. 

पहली तस्वीर है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो रूस दौरे पर हैं. दूसरी तस्वीर है पुतिन के बेहद खास और रूस के मैरिटाइम बोर्ड के चेयरमैन निकोलाई पत्रुशेव की, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की.

पुतिन से मिले जयशंकर

Add Zee News as a Preferred Source

पहले बात करेंगे जयशंकर की, जो मंगलवार को शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन से मिले. उन्होंने सोमवार को अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर आपसी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने के अलावा पुतिन की आगामी भारत यात्रा को लेकर बातचीत की थी. एक्स पर जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा, 'एससीओ डेलिगेशन के अध्यक्षों के साथ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की.' 

चीन-पाक और अमेरिका को लगेगी मिर्च

यानी यह तो तय है कि पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत और समझौते हो सकते हैं. अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को लेकर पहले से ही चिढ़ा हुआ है. रूस से तेल खरीदने की खीझ उसने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर निकाली थी. अब कहा जा रहा है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान रूस अपना एसयू-57ई (पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट) भारत को बेचने की डील फाइनल कर सकता है. यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी है क्योंकि इससे भारत की मिलिट्री और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी.

पुतिन के खास मोदी से मिले

अब बात करेंगे पुतिन के करीबी पत्रुशेव की. उन्होंने दिसंबर में होने वाले भारत रूस समिट की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की. 

टेलीग्राम पर एक बयान में रूस के दूतावास ने लिखा, '18 नवंबर को भारत में पुतिन के सहयोगी निकोलाई पत्रुशेव का पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया. दोनों ने रूस-भारत के सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों खासकर मैरिटाइम सेक्टर पर बात की. दोनों पक्षों ने मैरिटाइम क्षमताएं और मजबूत को लेकर आपसी सहयोग पर जोर दिया.'

पिछले महीने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर द्विपक्षीय एजेंडा के प्रोग्रेस को लेकर चर्चा की थी. इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को जन्मदिन की बधाई देते हुए रणनीति सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

putin india visit

Trending news

SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
DNA
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
Guru Tegh Bahadur Sahib
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
Global Warming
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा