इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाकिस्तान की तो बंध जाएगी घिग्घी!

Putin-India Visit: रूस और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. अब चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं. ऐसे में दोनों देशों के अधिकारी फाइलों, समझौतों और रिश्तों को और मजबूत करने की कवायदों में जुट गए हैं. मंगलवार को दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसे देखकर अमेरिका को मिर्च लग जाएगी और चीन-पाकिस्तान जलभुन जाएंगे.

पहली तस्वीर है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो रूस दौरे पर हैं. दूसरी तस्वीर है पुतिन के बेहद खास और रूस के मैरिटाइम बोर्ड के चेयरमैन निकोलाई पत्रुशेव की, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की.

पुतिन से मिले जयशंकर

पहले बात करेंगे जयशंकर की, जो मंगलवार को शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की बैठक में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन से मिले. उन्होंने सोमवार को अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर आपसी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने के अलावा पुतिन की आगामी भारत यात्रा को लेकर बातचीत की थी. एक्स पर जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा, 'एससीओ डेलिगेशन के अध्यक्षों के साथ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की.'

चीन-पाक और अमेरिका को लगेगी मिर्च

यानी यह तो तय है कि पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत और समझौते हो सकते हैं. अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को लेकर पहले से ही चिढ़ा हुआ है. रूस से तेल खरीदने की खीझ उसने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर निकाली थी. अब कहा जा रहा है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान रूस अपना एसयू-57ई (पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट) भारत को बेचने की डील फाइनल कर सकता है. यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी है क्योंकि इससे भारत की मिलिट्री और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी.

पुतिन के खास मोदी से मिले

अब बात करेंगे पुतिन के करीबी पत्रुशेव की. उन्होंने दिसंबर में होने वाले भारत रूस समिट की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की.

टेलीग्राम पर एक बयान में रूस के दूतावास ने लिखा, '18 नवंबर को भारत में पुतिन के सहयोगी निकोलाई पत्रुशेव का पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया. दोनों ने रूस-भारत के सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों खासकर मैरिटाइम सेक्टर पर बात की. दोनों पक्षों ने मैरिटाइम क्षमताएं और मजबूत को लेकर आपसी सहयोग पर जोर दिया.'

पिछले महीने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर द्विपक्षीय एजेंडा के प्रोग्रेस को लेकर चर्चा की थी. इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को जन्मदिन की बधाई देते हुए रणनीति सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई थी.