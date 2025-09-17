धमकाया, आंख दिखाई लेकिन भारत अड़ा रहा...थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा पीएम मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने

India US Resume Trade deal: भारत के प्रधानमंत्री पीए मोदी के 75वें दिन पर जो हुआ वह किसी को यकीन नहीं था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की बधाई देकर सभी को हैरान कर दिया. टैरिफ विवाद के बाद यह कॉल कई महीनों बाद आई थी. इसके पहले बीच में रूस से तेल खरीदने और व्यापार टैरिफ जैसे मुद्दों पर खासी खटपट भारत और अमेरिका की हो चुकी थी. आए दिन अमेरिका से ट्रंप सरकार के नेता और खुद ट्रंप कुछ न कुछ बयान देते रहते थे. लेकिन ट्रंप का पीएम मोदी के जन्मदिन पर फोन करना वह भी तब जब अमेरिका से आए कुछ प्रतिनिधि भारत में ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं. इसके बहुत निकल कर सामने आते हैं. इस मामले में भारत-अमेरिका संबंधों के एक प्रमुख विशेषज्ञ का कहना है कि नई दिल्ली ने 'जबरदस्त अनुशासन' दिखाया है. जिसका नतीजा है. ट्रंप का पीएम मोदी के जन्मदिन पर फोन. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

भारत-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप-मोदी का फोन कॉल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी. ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, "मेरे दोस्त पीएम मोदी के साथ शानदार फोन कॉल हुई. उन्हें जन्मदिन की बधाई! वह कमाल का काम कर रहे हैं. नरेंद्र, रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद."

पीएम मोदी ने ट्रंप को क्या दिया जवाब?

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया और जन्मदिन पर ट्रंप के फोन कॉल और बधाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद.' उन्होंने कहा, 'आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक एवं वैश्विक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं.'

ट्रंप की धमकियां और भारत का अड़िग रुख

हाल के महीनों में भारत-अमेरिका रिश्तों में खासी खटपट रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारत को निशाना बनाया. अगस्त 2025 में उन्होंने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर इसे दोगुना कर 50% कर दिया. ट्रंप ने कहा कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है. लेकिन भारत ने साफ कहा, "ये अनुचित और अविवेकपूर्ण है." हमारी सरकार ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का वादा किया और रूसी तेल खरीद जारी रखी, जो वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है. इसके बाद खूब आरोप भारत पर लगाए गए लेकिन भारत ने शांति से सब देखा सुना और अंत में ट्रंप का फोन आ गया.

एक्सपर्ट की राय, भारत ने दिखाया शानदार संयम

वॉशिंगटन में इंडिया-यूएस रिलेशंस के बड़े एक्सपर्ट मिलान वैष्णव ने आईएएनएस को इंटरव्यू में कहा, "मैं भारत की तरफ से सराहनीय संदेश अनुशासन की तारीफ करता हूं. उन्होंने अपना दिमाग ठंडा रखा और ट्रंप के उकसावे में नहीं आए." वैष्णव कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं. उन्होंने कहा, "भारत जिस तरह मजबूती से डटा रहा यही वजह है अमेरिका अब बातचीत की मेज पर लौट रहा है. लेकिन इस राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत को ज्यादा देना पड़ेगा, फिर भी लंबे समय के लिए भारत-अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते बनाए रखना जरूरी है."

व्यापार वार्ता फिर शुरू, सकारात्मक संकेत

इस कॉल से ठीक पहले दिल्ली में अमेरिकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच और भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल के बीच बातें हुईं. दोनों पक्षों ने इन्हें "सकारात्मक" बताया. वैष्णव ने कहा, "ये बातें छठे दौर की नेगोशिएशंस के लिए बुनियाद तैयार करने वाली हैं. शुरुआती बयानों से लगता है कि वार्ता पटरी पर आ गई है." हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन का लहजा भी नरम हुआ है. पहले व्हाइट हाउस से जहरीली बातें आ रही थीं, जैसे हॉवर्ड लुटनिक और पीटर नवारो की, लेकिन अब ट्रंप का रुख सुलझाव वाला है.

भारत की स्मार्ट स्ट्रैटेजी: कोई बड़ी छूट नहीं

वैष्णव ने भारत की रणनीति पर कहा कि नई दिल्ली कृषि या डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई बड़ी रियायत नहीं देगी. "ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे हैं, और भारत ने पहले भी अन्य व्यापार वार्ताओं में इन पर अड़िग रहा है. लेकिन मोदी सरकार छोटी-मोटी छूट देकर अमेरिका को अच्छा संकेत दे सकती है, बिना घरेलू स्तर पर विवाद के." उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिकी ऊर्जा खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. "भारत कच्चा तेल, एलएनजी और सिविल न्यूक्लियर पावर पर चर्चा के लिए खुला है.