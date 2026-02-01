मोदी छुपाते हैं, ट्रंप करते हैं खुलासा! अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर जयराम रमेश ने कसा तंज

Advertisement
Hindi Newsदेशमोदी छुपाते हैं, ट्रंप करते हैं खुलासा! अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर जयराम रमेश ने कसा तंज

US-India Oil Trade: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत की तेल नीति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ट्रंप बार-बार भारत सरकार के फैसलों की सार्वजनिक जानकारी दे रहे हैं. ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, जिस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:25 AM IST
ANI
ANI

US-India Trade: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की तेल आयात नीति को लेकर किए गए हालिया दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप बार-बार भारत सरकार के फैसलों को लेकर सार्वजनिक रूप से जानकारी दे रहे हैं, जबकि इन पर आधिकारिक रूप से भारत की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

भारत भी वेनेजुएला से खरीदेगा तेल: ट्रंप

रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने हमें बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है. उन्होंने हमें बताया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है. और अब यह. रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह बताते नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है या क्या करने जा रही है.

रमेश की यह टिप्पणी ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने का समझौता कर लिया है. 31 जनवरी को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था कि चीन वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए स्वागत योग्य है और भारत भी इस व्यवस्था में शामिल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: ईरान के बजाए वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत...अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा, चीन का भी किया स्वागत

 

ट्रंप ने कहा कि हम पहले ही एक समझौता कर चुके हैं. भारत इसमें शामिल हो रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस समझौते की रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी है. हालांकि, भारत सरकार की ओर से अब तक ट्रंप के इन बयानों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इससे पहले भी ट्रंप वेनेजुएला से तेल खरीद को लेकर बड़े दावे कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल की पेशकश की है, जिसकी कीमत लगभग 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

ये भी पढ़ें:  बजट-2026 की हर ताजा खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

अमेरिका ने बेचा वेनेजुएला तेल

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद गठित वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के साथ अमेरिका के बेहद अच्छे संबंध हैं. उन्होंने स्पष्ट किया था कि संक्रमणकाल के दौरान अमेरिका को वेनेजुएला के तेल और अन्य संसाधनों तक पूर्ण पहुंच की आवश्यकता है. इस बीच, न्यूयॉर्क स्थित मीडिया आउटलेट सेमाफोर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का तेल बेचा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस बिक्री से प्राप्त राशि अमेरिकी सरकार के नियंत्रण वाले बैंक खातों में जमा की गई है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

