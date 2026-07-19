/फुटबॉल के बहाने ट्रंप की कूटनीति! फाइनल में क्यों दांव पर लगी अमेरिका की साख?

आपमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ZEE-5 पर फुटबॉल वर्ल्डकप देख रहे होंगे और अब फाइनल मैच का इंतजार कर रहे होंगे, जो अब से कुछ घंटे बाद शुरू होगा. फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होना है. हमारे विश्लेषण के केंद्र में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी या स्पेन के युवा फुटबॉलर यमाल नहीं हैं.
एक फुटबॉल प्रेमी के रूप में आपको यही लगता होगा कि फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच है लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, कि फाइनल मुकाबला ट्रंप के मित्र देश और ट्रंप विरोधी देश के बीच है और इसलिए, ये फाइनल ट्रंप के लिए नाक की लड़ाई बन गया है आज आपको ये जानना चाहिए कि आखिर फुटबॉल की इस जंग में ट्रंप का क्या हित छिपा है और वो किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं.
फुटबॉल विश्व कप में ट्रंप की दिलचस्पी इतनी क्यों है. इसे हम तीन प्वाइंट्स के जरिये आपको समझाने वाले हैं.
पहला, दोनों फाइनलिस्ट देशों के साथ ट्रंप के संबंध.
दूसरा, मेसी के साथ ट्रंप के संबंध.
तीसरा, और सबसे दिलचस्प प्वाइंट. शांति पुरस्कार
अब आप सोच रहे होंगे, फुटबॉल में शांति पुरस्कार कहां से आ गया तो इसे समझने के लिए विश्लेषण को अंत तक पढ़िया. जैसा कि हमने आपसे कहा,फुटबॉल वर्ल्ड कप में जिन दो देशों की टीमें फाइनल खेलने वाली हैं. उनमें से एक ट्रंप का कट्टर मित्र है और और दूसरा कट्टर दुश्मन.
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है दोनों गहरे वैचारिक मित्र हैं.
मिलेई अक्सर ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की तर्ज पर 'मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन' का नारा लगाते हैं.
मिलेई खुलेआम यह कहते रहे हैं कि वो अमेरिका और इज़राइल को अपना सबसे बड़ा स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं
मिलेई ने सत्ता में आते ही चीन से दूरी बनाई, जो सीधे तौर पर अमेरिकी कूटनीति के लिए एक बड़ी जीत है.
दोनों नेताओं के बीच इतनी समानता है कि जेवियर मिलेई को अर्जेंटीना का ट्रंप कहा जाता है.
अमेरिका और स्पेन के रिश्ते हाल के दिनों में बेहद तनावपूर्ण रहे हैं. स्पेन की मौजूदा राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच छत्तीस का आंकड़ा है. व्यापारिक समझौतों से लेकर नाटो के खर्चों तक, स्पेन और ट्रंप प्रशासन के बीच कई बार तीखी बयानबाज़ी हो चुकी है. यही वजह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि स्पेन जैसा देश, जो उनके राजनीतिक विचारों का विरोधी है, वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर वैश्विक मंच पर छा जाए
ट्रंप अर्जेंटीना का खुलकर इतना समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इस टीम के कप्तान लियोनेल मेसी हैं अमेरिका और मेसी का एक गहरा कनेक्शन भी है अमेरिका में फुटबॉल की एक लीग है MLS यानी मेजर लीग सॉकर. कुछ साल पहले तक इसे दुनिया, क्या अमेरिका में कोई नहीं जानता था. लेकिन साल 2023 में मेसी की एंट्री के बाद ये लीग अब पूरी दुनिया में देखी जाती है.
इंटर मियामी टीम के लिए मेसी का खेलना इस लीग के लिए वरदान साबित हुआ. मेसी सिर्फ इस लीग का चेहरा नहीं हैं, बल्कि उनके आने से लुइस सुआरेज़ और सर्जियो बुस्केट्स जैसे कई बड़े खिलाड़ी इस लीग से जुड़े.
ट्रंप खुद कई बार मेसी से मुलाकात भी कर चुके हैं. व्हाइट हाउस में इसी साल एक इवेंट में ट्रंप ने मेसी की तारीफ करते हुए बताया था कि उनके बेटे बैरेन ट्रंप उनके बहुत बड़े फैन हैं.
यानी अर्जेंटीना और मेसी से करीबी और स्पेन से दुश्मनी की वजह से ट्रंप हर हाल में अर्जेंटीना की जीत और स्पेन की हार चाहते हैं. ट्रंप अर्जेंटीना का सपोर्ट करने के लिए न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद भी रहेंगे. जहां फाइनल होना है.
फाइनल मुकाबले से पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क में आयोजित रिसेप्शन में भी हिस्सा लिया. इस पार्टी में भी ट्रंप ने अर्जेंटीना का खुलकर समर्थन किया. ट्रंप ने वहां मौजूद तमाम डेलीगेट्स के सामने स्पेन को नजरअंदाज़ करते हुए सीधे तौर पर मेसी और अर्जेंटीना की तरफ अपना झुकाव दिखा दिया पार्टी में ट्रंप ने जमकर मेसी की तारीफ की.
ट्रंप का पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे अमेरिका में होने वाले इस वर्ल्ड कप फाइनल इवेंट को ऐतिहासिक बनाया जा सके और इसका ताज अर्जेंटीना और मेसी के सिर सजे.
आपने अभी तक ट्रंप को युद्ध, टैरिफ और कूटनीति पर चर्चा करते सुना होगा. आमतौर पर वो खेल-कूद से दूर ही रहते हैं. लेकिन अचानक फुटबॉल में इतनी दिलचस्पी लेने के पीछे कुछ तो वजह होगी. ट्रंप कोई भी कदम बिना अपनी हित सोचे नहीं उठाते हैं. ऐसे में फुटबॉल में इतनी दिलचस्पी लेने के पीछे क्या है आपको ये भी समझना चाहिए. फुटबॉल के जरिये ट्रंप क्या कूटनीति कर रहे हैं.आपको ये देखना चाहिए.
संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, लेकिन फीफा में 211 सदस्य संघ हैं फीफा के पास दुनिया के कई छोटे-बड़े देशों की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत है ट्रंप इसी का फायदा उठाना चाहते हैं. FIFA प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो के साथ अच्छे संबंध बनाकर ट्रंप अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं.
इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबान अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को सामुहिक तौर पर मिली थी. लेकिन अपनी पैठ बढ़ाकर ट्रंप अगले साल पूरे इवेंट की मेजबानी अकेले लेना चाहते हैं.
दूसरी बड़ी वजह ये है कि ट्रंप फुटबॉल मैच के 90 मिनट को अनौपचारिक बातचीत और मुलाकातों का हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं. वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, शाही परिवारों के सदस्य और अरबपति पहुंचते हैं ट्रंप के लिए वीआईपी बॉक्स ओवल ऑफिस का एक्सटेंशन बन जाता है.
ट्रंप फुटबॉल संघ में अपनी पैठ बढ़ाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं. और हाल फिलहाल में इसके दो उदाहरण भी दिखे हैं.
आपको याद होगा जब इसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिकी फुटबॉलर फोलारिन बालोगुन को रेड कार्ड की वजह से एक मैच के लिए बैन किया गया था. लेकिन ट्रंप ने खुद फीफा प्रमुख को फोन करके रेड कार्ड को निरस्त करवाया था. इस फैसले पर काफी विवाद भी हुआ था.
ये कहा जा सकता है कि फुटबॉल संघ के साथ ट्रंप के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं. यही वजह है कि फीफा ने ट्रंप को शांति पुरस्कार से नवाजा.
दुनिया जानती है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखते हैं, जिन्हें वो उन्हें नहीं मिली. लेकिन फीफा ने साल 2025 में ट्रंप को FIFA PEACE PRIZE से नवाजा.आपको ये जानना चाहिए कि ये पहली बार था जब FIFA ने किसी को शांति पुरस्कार दिया था.
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने कहा है.
खेल में दुनिया को बदलने, लोगों को एकजुट करने और प्रेरित करने की एक अद्भुत शक्ति है.
ये बात ट्रंप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन ट्रंप फुटबॉल के जरिये लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ प्रभावित कर के अपने दबदबा का दायरा बढ़ाना चाहते हैं.