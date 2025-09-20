H1B Visa: 'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो मोदी सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
H1B Visa: 'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो मोदी सरकार पर भड़क उठे ओवैसी

Asaduddin Owaisi on H1B Visa: अमेरिका की ओर से विदेशी प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले एच1बी वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर बिफर गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की खराब विदेश नीति की वजह से हजारों युवा भारतीयों का सपना टूट गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:01 PM IST
H1B Visa: 'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो मोदी सरकार पर भड़क उठे ओवैसी

Trump H1B Visa decision and Asaduddin Owaisi's reaction: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक साथ दोहरा खेलते नजर आ रहे हैं. वे पीएम मोदी को माई ग्रेट फ्रैंड बताने का नाटक करते हैं तो दूसरी ओर एक-एक करके ऐसे कदम भी उठाते जा रहे हैं. जिसका सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है. अब उन्होंने शुक्रवार को H1B वीजा पर बड़ा फैसला लिया. यह वीजा अमेरिका में जॉब की चाहत रखने वाले प्रोफेशनल्स (अधिकतर भारतीय) के लिए बड़ा सहारा बनता है लेकिन अब ट्रंप ने इस पर एक लाख डॉलर यानी 84 लाख रुपये की भारी-भरकम फीस लगा दी है. जिसके बाद अब यह फीस चुका पाना आम भारतीयों के बूते से बाहर हो जाएगा. ट्रंप के इस फैसले के बाद AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर जमकर भड़के हैं. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर ट्रंप के इस फैसले पर सरकार से कई कड़े सवाल पूछे हैं.

'H1B वीजा में 71-72% भारतीयों को मिलते हैं'

ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ट्रंप ने H1B वीजा सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया है. भारतीय, खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग इसके सबसे बड़े लाभार्थी थे. इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और यह भारतीय विदेश नीति के बारे में क्या बताता है?' 

H1B वीजा में 71-72% भारतीयों को मिलते हैं. भारत में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं. भारतीय H1B धारकों की औसत सालाना आय करीब 120,000 डॉलर है, जो ज्यादातर टेक इंडस्ट्री में है. इससे भारत को मिलने वाले 125 अरब डॉलर के रेमिटेंस में बड़ा योगदान है. आंध्र और तेलंगाना 37% NRI जमा के लिए जिम्मेदार हैं. अब यह अवसर बंद हो गया है. लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

'अगर वे हमें सहयोगी नहीं मानते, तो यह सरकार की नाकामी'

AIMIM मुखिया ने मोदी सरकार से स्वाल पूछा, 'मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं, उन्होंने वही किया जो वे चाहते थे. मेरा सवाल इस सरकार से है: हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प से क्या हासिल हुआ? मैडिसन स्क्वायर गार्डन में NRIs को इकट्ठा करने से क्या मिला? जन्मदिन की शुभकामनाएं विदेश नीति की सफलता नहीं हैं. H1B वीजा खत्म करना भारतीयों को निशाना बनाने के लिए था. अमेरिका का भारत के साथ रिश्ते को खतरे में डालना यह दिखाता है कि वे हमारी रणनीतिक अहमियत को नहीं मानते. हम अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं, और अगर वे हमें सहयोगी नहीं मानते, तो यह सरकार की नाकामी है.'

उन्होंने लिखा, 'इसे अमेरिका के हाल के अन्य कदमों के साथ देखना चाहिए: भारी टैरिफ, पाकिस्तान-अमेरिका व्यापार समझौता, पाकिस्तान-सऊदी समझौता (जो अमेरिका की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता) और भारत की वैश्विक स्तर पर कमजोर स्थिति. हम एक शत्रुतापूर्ण पड़ोस में हैं और वैश्विक मंच पर तेजी से अलग-थलग पड़ रहे हैं.'

ट्रंप के दबाव के आगे न झुकें - ओवैसी

सरकार को सलाह देते हुए ओवैसी ने कहा, 'भारत ने 18 से अधिक देशों, जैसे कतर और कई आसियान देशों, के साथ डी-डॉलरीकरण समझौते किए हैं. इन देशों के साथ रुपये में व्यापार भुगतान हो रहा है. इसे सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तक बढ़ाना चाहिए. हमें ट्रम्प के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए.'

ओवैसी ने आगे लिखा, 'मुझे इस स्थिति से कोई खुशी नहीं मिलती. यह मेरे लिए कोई स्कोर बनाने का मौका नहीं है. लेकिन सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत को इतनी मुश्किलें क्यों हो रही हैं. क्या यह इसलिए है कि आपने इन मुद्दों को नाटक तक सीमित कर दिया? आखिरकार, नुकसान मोदी को नहीं, बल्कि आम भारतीयों को हो रहा है. आपने घरेलू दिखावे के लिए हमारे दीर्घकालिक लाभों का बलिदान कर दिया. 2014-2024 एक खोया हुआ दशक रहा है.'

ट्रंप ने कैसे महंगा किया H-1B वीजा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक प्रोज़ेक्यूशन (प्रमाण-पत्र) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H-1B वीजा प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. यह रोक पूरी तरह से वीजा बंद करने जैसी नहीं है, बल्कि इसे महंगा और सीमित बनाने वाली है. इसके तहत अब हरेक H-1B वीजा आवेदन के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर यानी करीब 84 लाख रुपये की अतिरिक्त फीस चुकानी होगी. यह फीस मौजूदा फीस (जो कुछ हजार डॉलर की होती है) के अलावा है और इसे नियोक्ता कंपनी को देना होगा. यह फीस नए आवेदनों और मौजूदा वीजा धारकों के रिन्यूअल या री-एंट्री पर लागू होगी.

कब से लागू होगा आदेश? 

ट्रंप प्रशासन का यह आदेश 21 सितंबर 2025 से अगले 12 महीनों के लिए लागू हो जाएगा. बाद में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है. इसके साथ ही अमेरिका के लेबर सेक्रेटरी को वेज लेवल अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता मिल सके.

बंटवारे का पहला नारा सावरकर ने दिया था, मुसलमानों ने नहीं; गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी

 

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कदम H-1B प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, जहां कंपनियां सस्ते विदेशी लेबर से अमेरिकी वर्कर्स की जगह ले रही हैं. उदाहरण के तौर पर, कुछ कंपनियों ने H-1B अप्रूवल लेने के बाद अमेरिकी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी और फिर निकाल दिया. 

ट्रंप के फैसले का भारत पर असर

अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत रहा है. वर्ष 2024-25 में 71% H-1B वीजा भारतीयों को मिले. पहले छमाही 2025 में अमेज़न को 10,000+, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5,000+ H-1B अप्रूवल मिले, जिनमें ज्यादातर भारतीय थे. ऐसे में ट्रंप का यह फैसला अमेरिका में जॉब करने की सोच रहे हजारों भारतीय इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का सपना तोड़ सकता है. 

जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक भारत पाक युद्ध रुकवाने का श्रेय न मिलने और खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट न करने की वजह से ट्रंप भारत से खार खाए हुए हैं. इसीलिए जानबूझकर ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिससे सीधा नुकसान भारत को हो. लेकिन सच बात ये है कि ऐसा करके ट्रंप खुद यूएस का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं. आज की भौगोलिक परिस्थितियों में जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, उससे ज्यादा जरूरत यूएस को भारत की है. अगर भारत अमेरिका से दूर हुआ तो चीन से निपटने का यूएस का सपना दूर की कौड़ी बन सकता है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Asaduddin Owaisi H1B visa

;