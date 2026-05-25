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DNA: ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?

India-US Friendship: ट्रंप भारतीयों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो दुनिया के ऐसे नेता हैं, जिन पर भारतीय 100 प्रतिशत भरोसा कर सकते हैं. आज आपको जानना चाहिए जो ट्रंप पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बताते थे, अचानक उनका भारत प्रेम क्यों उमड़ पड़ा. उन्होंने भारत के लिए, भारत के नेताओं के लिए ऐसा क्या क्या कहा, जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा पकिस्तान में हो रही है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: May 25, 2026, 11:16 PM IST
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DNA: ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?

Donald Trump-Narendra Modi: डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में जितनी मिठास थी, दूसरे कार्यकाल में उसकी जगह कड़वाहट ने ले ली. टैरिफ विवाद ने दोनों देशों के संबंध में तनाव की बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में भी आलोचना झेलनी पड़ी. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया है. हम और आप तो आई लव माई इंडिया कहते ही हैं. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली से 12 हजार किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठकर आइ लव इंडिया कह रहे हैं. 

भारत को लेकर बदले ट्रंप के सुर

ट्रंप भारतीयों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो दुनिया के ऐसे नेता हैं, जिन पर भारतीय 100 प्रतिशत भरोसा कर सकते हैं. आज आपको जानना चाहिए जो ट्रंप पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल बताते थे, अचानक उनका भारत प्रेम क्यों उमड़ पड़ा. उन्होंने भारत के लिए, भारत के नेताओं के लिए ऐसा क्या क्या कहा, जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा पकिस्तान में हो रही है. 

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगर ट्रंप के निर्देश पर भारत पहुंचे हैं तो उनका मुख्य एजेंडा क्या है? और किस तरह एक साल से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही भारत-अमेरिका दोस्ती की मोटर की अब गैरज में मरम्मत की जा रही है. और मरम्मत के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस मोटर को किस हाइवे पर दौड़ाना चाहते हैं. अब जानिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह अपने भारत प्रेम का इजहार सारी दुनिया के सामने किया.

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ट्रंप ने गोर को किया फोन

रविवार को दिल्ली में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव चल रहा था. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इस समारोह में भाषण देने वाले थे. अपने संबोधन से ठीक पहले उन्होंने मंच पर आकर बताया, उनके पास एक विशेष अतिथि का फोन आया है, जो इस वक्त लाइन पर है. भारतीयों से बात करने के​ लिए जिस व्यक्ति ने सर्जियो गोर को फोन किया था. वो कोई और नहीं बल्कि सर्जियो गोर के बॉस और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे. 

इसके बाद ट्रंप ने अपने छोटे से संबोधन में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की. भारत के लोगों को बताया वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी कह दिया कि कोई जरूरत हो तो सिर्फ एक फोन पर मदद के लिए तैयार रहेंगे.

रिश्तों की यूएस कर रहा मरम्मत

ट्रंप ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए, ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन्हें भारत-अमेरिका संबंधों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता. लेकिन विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा भारत में उनके बयान और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन बता रहा है, जो कुछ पिछले एक साल में खराब हुआ, अब अमेरिका की तरफ से उसकी मरम्मत करने को कोशिश की जा रही है. सबसे पहले टैरिफ और बयानबाजी से दोनों देशों के बीच जो अविश्वास की खाई बनी अमेरिका उसको भरने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप का 100 प्रतिशत भरोसे वाला बयान इसी तरफ इशारा करता है.

  • डोनाल्ड ट्रंप के हृदय परिवर्तन की बड़ी वजह भारत के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील की कोशिश भी है. वर्ष 2025 में भारत और अमेरिका के बीच 150 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ..

  • इस दौरान ने अमेरिका ने भारत से लगभग 104 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और भारत को 46 बिलियन डॉलर का समान बेचा.

  • इस तरह से अमेरिका का व्यापार घाटा करीब 58 बिलियन डॉलर का रहा. ट्रेड डील के जरिए अमेरिका अपना व्यापार घाटा  कम करना चाहता है.

  • ट्रेड डील वार्ता के दौरान भारत ने अगले 5 साल में करीब 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने के संकेत दिए हैं. ट्रंप इसे अपनी जनता के सामने बड़ी उपलब्धि के तौर पर रखना चाहते हैं.  

  • अब भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने  एलान किया है कि दोनों देश कुछ हफ्तों में ट्रेड डील फाइनल कर सकते हैं.

  • रुबियो इस डील को अमेरिका और भारत दोनों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं. वैसे भारत से मित्रता अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के हित में भी है. क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है. अमेरिका इस बाजार में भी हिस्सेदारी बनाए रखना चाहता है.

  • 2008 के बाद भारत ने अमेरिका से 20 से 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं.

  • इसमें C-17, और C-130 कार्गो प्लेन, अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, P-8I पोसाइडन विमान और हारपून मिसाइलें शामिल हैं.

  • अमेरिका भारत को पांचवी पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट भी ऑफर कर चुका है. हालांकि भारत ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है. लेकिन अमेरिका की योजना चीन को बैलेंस करने के लिए भारत से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की है.

  • मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा ऊर्जा सहयोग पर की. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है.

  • भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल विदेशों से आयात करता है. अमेरिकी इस बड़े बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है.

  • भारत रोजाना लगभग 4 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, भारत ने अमेरिका से भी तेल और LNG आयात बढ़ाया है.

  • भारत अब अमेरिकी ऊर्जा खरीद को 15 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डॉलर सालाना तक ले जाना चाहता है.

  • वहीं अमेरिका की कोशिश है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद को भी बढ़ाए. क्योंकि वेनेजुएला का तेल भी अभी अमेरिका के कंट्रोल में है.

अमेरिका भारत को रूसी तेल का विकल्प भी देना चाहता है. होर्मुज संकट के बीच अमेरिका से तेल खरीद भारत के ऊर्जा हितों के अनुकूल है. लेकिन रूस अभी भी भारत का बड़ा और सस्ता तेल सप्लायर है और भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने ही  साफ कर दिया भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत वहीं से खरीदेगा.

इसी प्रेस कॉफ्रेंस में एस जयशंकर ने रूस से भारत के बहुत मजबूत रिश्तों का जिक्र भी मार्को रुबियो के सामने ही किया. यानी संदेश साफ है भारत-अमेरिका से मजबूत संबंधों का पक्षधर है. लेकिन अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से ऊर्जा साझेदारी जारी रहेगी.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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