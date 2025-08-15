भारत की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के इंडिया के लिए क्या हैं मायने
भारत की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के इंडिया के लिए क्या हैं मायने

Trump-Puting Meeting News: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का रास्ता खोजने के प्रयास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अमेरिका के अलास्का में होने वाली है. यह बैठक भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:26 PM IST
भारत की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के इंडिया के लिए क्या हैं मायने

Trump-Puting Meeting Impact on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अमेरिका के अलास्का में होने वाली है. दोनों की बैठक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का रास्ता खोजने के प्रयास में देखा जा रहा है. लेकिन, यह बैठक भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि अगर ट्रंप-पुतिन के बीच बातचीत बेनतीजा रही तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा.

ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के इंडिया के लिए क्या हैं मायने

रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया है. इससे पहले उन्होंने भारत से आयात होने वाली चीजों पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी लगा दिया था. ट्रंप के लिए भारत सबसे आसान निशाना है, क्योंकि अमेरिका अभी सीधे तौर पर चीन पर शिकंजा कसने से बच रहा है, जो रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा खरीदता है.

नाटो प्रमुख मार्क रूट ने पहले ही भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें गंभीर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है. अब भारत और ब्राजील पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पिछले हफ्ते क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी और अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बात की थी. इसके तीन दिन बाद पीएम मोदी ने जेलेंस्की को फोन किया था.

ये भी पढ़ें- सिर्फ कुछ घंटे बाद...दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर बड़ी मीटिंग! ट्रंप-पुतिन की मुलाकात में क्या होने वाला है?

पुतिन-ट्रंप की मीटिंग बेनतीजा रही तो भारत को नुकसान

अलास्का शिखर सम्मेलन का नतीजा भारत के लिए काफी मायने रखता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली को उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में कामयाब होकर मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो 25 प्रतिशत जुर्माने पर पुनर्विचार हो सकता है. ट्रंप द्वारा पुतिन के साथ बैठक की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था, 'भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच बनी सहमति का स्वागत करता है.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'यह बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति की संभावनाओं को खोलने का वादा करती है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है, 'यह युद्ध का युग नहीं है.' रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने की उम्मीद के अलावा भारत संघर्ष के बाद के भविष्य में यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भी भाग लेने के लिए उत्सुक होगा. भारत यह भी देखेगा कि चीन इस शांति वार्ता (ट्रंप-पुतिन मुलाकात) को कैसे आगे बढ़ाता है, और क्या अमेरिका, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बाद चीन का मुकाबला करने के लिए हिंद-प्रशांत रणनीति पर फिर से ध्यान केंद्रित कर पाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

