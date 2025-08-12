India-US Defence Deal: क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
India-US Defence Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वरा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद क्या भारत, अमेरिका के साथ डिफेंस डील पर रोक लगा देगा. इस सवाल का जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:19 AM IST
Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत से होने वाले आयात पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की. इसके बाद उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश दिया. ट्रंप अब तक भारत पर कुल 50 प्रतिशत का टैरिफ (Trump Tariff Attack) लगा चुके हैं. इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या भारत, अमेरिका के साथ डिफेंस डील (India-US Defence Deal) पर रोक लगा देगा. इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है और साफ कर दिया है कि टैरिफ अटैक की वजह से डिफेंस डील पर रोक नहीं लगाया जाएगा.

विदेश सचिव ने भारत-अमेरिका डिफेंस डील पर क्या कहा?

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद की विदेश मामलों की समिति को बताया है कि भारत अमेरिका के साथ रक्षा सौदों पर रोक नहीं लगाएगा. उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं, जिसमें व्यापार एक छोटा सा हिस्सा है. अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद संसदीय पैनल को पहली सरकारी ब्रीफिंग में वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सूचित किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का छठा दौर निर्धारित है और अमेरिका ने नई दिल्ली में होने वाली चर्चा को रद्द नहीं किया है.

पुतिन की भारत और पीएम मोदी की चीन यात्रा के क्या मायने?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने पैनल को संकेत दिया कि रूसी तेल की खरीद जारी रहेगी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की आगामी भारत यात्रा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की संभावित यात्रा किसी योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम हैं.

27 अगस्त से लागू हो जाएगा 50 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रूसी तेल खरीद की वजह से 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए भारत के टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिया गया. 27 अगस्त से लागू होने वाला यह अतिरिक्त 25% शुल्क भारत को 50% के उच्चतम शुल्क का सामना करने के मामले में ब्राजील के बराबर खड़ा कर देता है.

वाणिज्य मंत्रालय ने समिति को यह भी बताया कि निर्यात विविधीकरण रणनीति के तहत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया और मॉरीशस जैसे साझेदारों के साथ भारत के मौजूदा व्यापार समझौतों की क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं. बैठक में शामिल एक पदाधिकारी ने कहा, 'ब्रिटेन जैसे नए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) साझेदारियों के तहत अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, जैसे ही ये समझौते लागू होंगे. इसी तरह, यूरोपीय संघ के साथ चल रही बातचीत को पारस्परिक रूप से लाभकारी और संतुलित व्यापार सिद्धांतों के आधार पर शीघ्रता से पूरा करने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं.'

भारत के खिलाफ मुनीर के बयान पर क्या हुई चर्चा?

विक्रम मिस्री ने सदस्यों के कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें उनसे अमेरिका में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत के खिलाफ दिए गए बयानों और ट्रंप द्वारा भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के पीछे की वजह के बारे में पूछा गया था. बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा था कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और दावा किया कि पाकिस्तान के पास नदी को रोकने के भारतीय मंसूबों को नाकाम करने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो आधी दुनिया तबाह कर देंगे.

मुनीर के बयान पर स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बैठक में इस पर चर्चा हुई. 'हां, जनरल मुनीर के अमेरिकी धरती पर दिए गए बयान का मुद्दा उठाया गया. इस बात पर हमारी चिंता व्यक्त की गई कि एक मित्र देश की धरती का दुरुपयोग करके हमारे बारे में इस तरह कुछ कहा जा रहा है.

भारत का अमेरिका के साथ संबंध 'बहुआयामी'

स्थायी समिति की चर्चाओं की जानकारी देते हुए विक्रम मिस्री ने सांसदों को बताया कि केंद्र को अगले दौर की व्यापार वार्ता के संबंध में अमेरिका से कोई आधिकारिक इनकार नहीं मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत का अमेरिका के साथ संबंध 'बहुआयामी' है और एक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करता है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिका ने डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित किया है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे. मिस्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले की ज़िम्मेदारी लेने वाले द रेसिस्टेंस फ्रंट को भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया है.

