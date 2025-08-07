ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हमें इस तरह से धमकी दे सकता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:31 PM IST
Donald Trump Tariff News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया. इससे पहले पहले ट्रंप ने पिछले सप्ताह 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद भारत से होने वाले आयात पर कुल 50 प्रतिशत का शुल्क लगेगा. 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने भारत सरकार को ट्रंप को जवाब देने के लिए उपाय बता दिया है.

हम 17% पर क्यों रुखे हुए हैं...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'इसका निश्चित रूप से असर होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ 90 बिलियन डॉलर का व्यापार है. अगर सब कुछ 50% अधिक महंगा हो जाता है तो खरीदार भी सोचेंगे कि वे भारतीय चीजें क्यों खरीदें? अगर वे ऐसा करते हैं, तो हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए.  ऐसा नहीं है कि कोई भी देश हमें इस तरह से धमकी दे सकता है. अमेरिकी वस्तुओं पर हमारा औसत टैरिफ 17% है. हमें 17% पर क्यों रुकना चाहिए? हमें इसे भी 50% तक बढ़ाना चाहिए. हमें उनसे पूछने की ज़रूरत है, क्या वे हमारे रिश्ते को महत्व नहीं देते हैं? अगर भारत उनके लिए मायने नहीं रखता है तो उन्हें हमारे लिए भी मायने नहीं रखना चाहिए.'

अमेरिकी टैरिफ का GDP का 0.19 प्रतिशत रहने का अनुमान: पीएचडीसीसीआई

भारत पर प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था का 0.19 प्रतिशत हो सकता है और इसका आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है. यह बयान बुधवार को पीएचडीसीसीआई की ओर से दिया गया. इंडस्ट्री थिंक टैंक पीएचडीसीसीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस टैरिफ से अमेरिका को होने वाले लगभग 8.1 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हमारे विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत के वैश्विक व्यापारिक निर्यात का केवल 1.87 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा, जो कि देश सकल घरेलू उत्पाद का 0.19 प्रतिशत है.

भारतीय आयातों पर अमेरिका का 25 प्रतिशत टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है. पीएचडीसीसीआई ने अनुमान लगाया है कि ये टैरिफ इंजीनियरिंग सामान (1.8 बिलियन डॉलर), इलेक्ट्रॉनिक सामान (1.4 बिलियन डॉलर), फार्मास्यूटिकल्स (986 मिलियन डॉलर), रत्न एवं आभूषण (932 मिलियन डॉलर) और रेडी-मेट गारमेंट्स (500 मिलियन डॉलर) के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं.

;