ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला

Omar Abdullah on Trump Derogatory remark: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. साथ ही उन्होंने ईरान और इज़रायल के बीच जारी तनाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द सीजफायर की उम्मीद जताई है.

इतनी गंदी बात बोल भी नहीं सकता: उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया जा रहा है, वह उनके पद और दफ्तर दोनों की गरिमा के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैं उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता. राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट और दफ्तर की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए.'

दरअसल, हाल के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति के कुछ बयानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और विवाद देखने को मिला है. इसी संदर्भ में उमर अब्दुल्ला की यह प्रतिक्रिया सामने आई है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताते हुए कहा, 'जितना ईरान और इजरायल के बीच जंग (US-Iran war) चलती रहेगी, उतना ही यह पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा. हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सीजफायर हो और हालात सामान्य हों.'

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गौरतलब है कि ईरान (Iran) और इजरायल (Israel) के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है. आज ईरान युद्ध का सवा महीना हो गया. 28 फरवरी को ईरान के ऊपर अमेरिका और इजरायल के अप्रत्याशित और अचानक हुए हमलों से मिडिल ईस्ट की जंग की शुरुआत हुई थी. इसके बाद पूरी दुनिया ने तेल के दामों में आग लगती देखी. कई देशों में एहतियाती उपाय किए गए. पाकिस्तान ने तो डीजल-पेट्रोल के दाम में भारी इजाफा किया. नेपाल में अब तेल बचाने के लिए फाइव डे वीक हो गया है. अन्य देशों ने तेल-गैस की बुकिंग की राशनिंग की है.

गौरतलब है कि ट्रंप ने रविवार को ईरान को अपमानजनक भाषा में चेतावनी देते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को कहा था.

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