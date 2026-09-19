तिरुपति के लड्डू की 'पापकथा': मिलावटी घी बनाने वाली कंपनी का प्रमोटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

तिरुमाला की पहाड़ियों पर विराजमान भगवान तिरुपति बालाजी की प्रसादी के लड्डू में एक बार फिर मिलावट का दावा किया गया है. 2024 में तिरुपति के लड्डू के घी में मिलावट के आरोपों पर हंगामा बरपा था. अब ईडी की जांच में प्रसाद में लगातार 6 साल तक कई केमिकल और पॉम ऑयल मिलाने का खुलासा हुआ है. प्रवर्तन निदेशालय की जांच में दावा किया गया है कि 2019 से 2024 यानी पूरे छह साल तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम बोर्ड को सप्लाई किए गए देसी घी में मिलावट की मात्रा चरम पर थी.
जो भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड को पालते हैं, उनके ही प्रसाद में कुछ मुनाफारों ने घी की आड़ में रिफाइंड पाम ऑयल, पामोलिन, पाम कर्नेल ऑयल समेत कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके महापाप किया.
ED के मुताबिक, इस अवधि में कथित फर्जी सप्लाई करीब 230 करोड़ रुपये की थी. जिसमें से 96 करोड़ का मिलावटी घी मिलाने वाली कंपनी सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड केप्रमोटर कैलाश चंद मंगला को गिरफ्तार किया गया है.
2024 में दूसरी जांच एजेंसियों ने बताया कि मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिया जा रहा था, उसके प्रमुख इंग्रेडिएंट्स देसी घी में गड़बड़ थी. तब ये कहा गया था कि पुरानी ट्रस्टेड कंपनी से शुद्ध घी खरीदने के बजाए बोर्ड ने नई कंपनियों से सस्ता और मिलावटी घी खरीदा था.
2024 में NDDB को घी का जो सैंपल दिया गया था. उसकी जांच में मिलावट की बात सामने आई थी. लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मिलावट किस चीज की है. उस मिलावट का खुलासा सितंबर, 2026 में ईडी ने कर दिया है.
एजेंसी का मानना है कि एक अकेला मंगला इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकता. इसलिए जांच टीम अब मंगला से पूछताछ में उसकी मदद करने वाले पूरे रैकेट का नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अदालत में इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित मिलावटी घी कैसे तैयार हुआ, किस तरह सप्लाई किया गया और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे.
तिरुपति से सामने आई खबर ने भगवान के प्रसाद को मुनाफे का जरिया बना देने वाली उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है, जिससे श्रद्धालु अक्सर अनजान रहते हैं. ये मामला बीते 6 सालों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.