तुकाराम मुंढे की मिलावटबाजों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! महाराष्ट्र में अब केवल सीलबंद पैकेट में मिलेगा खाद्य तेल, नियम तोड़े तो 10 लाख का जुर्माना

Latest Instructions on Edible Oil Use in Maharashtra: महाराष्ट्र में खाद्य तेल की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस संबंध में 14 सूत्रीय आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से तेल उत्पादक से लेकर रिटेलर और ऑनलाइन विक्रेता तक पूरी सप्लाई चेन पर लागू कर दिया गया है.
FDA की जांच में खाद्य तेल के कारोबार में लाइसेंस नियमों के उल्लंघन, सस्ते तेलों की मिलावट, मानक से कम गुणवत्ता वाले तेल, बिना अनुमति तेलों की ब्लेंडिंग, गलत लेबलिंग और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके तेल की दोबारा पैकिंग जैसी गड़बड़ियां सामने आई थीं.
FDA के मुताबिक वर्ष 2025-26 में राज्यभर से खाद्य तेल के 1247 सैंपल लिए गए. इनमें 1142 सैंपल मानक के अनुरूप, जबकि 77 सब-स्टैंडर्ड, 13 असुरक्षित और 15 मिसब्रांडेड पाए गए. महाराष्ट्र में वर्तमान में खाद्य तेल के 497 निर्माता हैं. इनमें 212 सेंट्रल लाइसेंस और 285 स्टेट लाइसेंस वाले निर्माता शामिल हैं.
FDA के नए आदेश के मुताबिक खाद्य तेल की ढीली या बिना पैकिंग बिक्री पर रोक रहेगी. तेल केवल सीलबंद, टैम्पर-एविडेंट और पूरी जानकारी वाले पैकेट में ही बेचा जा सकेगा.
निर्माता या वितरक यदि तेल को खुले रूप में भेजता है तो उसे प्राथमिक उल्लंघनकर्ता माना जाएगा. वहीं दुकानदारों को खुले, बिना सील या छेड़छाड़ किए गए पैकेट वाले तेल की खेप स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.
मल्टी-सोर्स्ड एडिबल वेजिटेबल ऑयल को अधिकतम 15 किलो की सीलबंद पैकिंग में बेचना होगा. पैकेट पर AGMARK, इस्तेमाल किए गए प्रत्येक तेल का नाम और प्रतिशत तथा ‘Not to be sold loose’ का उल्लेख जरूरी होगा.
FDA के अनुसार 8 जून 2021 के बाद निर्मित मल्टी-सोर्स्ड एडिबल वेजिटेबल ऑयल में सरसों तेल शामिल नहीं किया जा सकता. सरसों तेल को 100 प्रतिशत शुद्ध रूप में बेचना होगा. मानसून के दौरान और उसके बाद सरसों तेल में Argemone Oil की मिलावट को लेकर विशेष निगरानी की जाएगी.
FDA ने इस्तेमाल किए गए या जंग लगे टिन के डिब्बों में खाद्य तेल भरकर बेचने को गंभीर उल्लंघन माना है. पहले खनिज तेल, लुब्रिकेंट, पेंट या केमिकल रखने के लिए इस्तेमाल किए गए कंटेनरों को खाद्य तेल के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
एक बार इस्तेमाल हो चुके टिन कंटेनर को दोबारा इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई होगी. FDA के मुताबिक जंग, दरार या खराब टिनिंग के कारण खाद्य तेल में धातु की मिलावट हो सकती है.
रेस्तरां, होटल और खाद्य कारोबारियों द्वारा एक ही तेल को बार-बार गर्म करके इस्तेमाल करने पर भी FDA ने सख्ती की है. लगातार गर्म करने से तेल में Total Polar Compounds (TPC), ट्रांस फैटी एसिड, एल्डिहाइड और अन्य ऑक्सीडेशन उत्पाद बढ़ सकते हैं.
FDA के आदेश के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक TPC वाला तेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि ताजा तेल में TPC 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. इस्तेमाल हो चुके तेल को अधिकृत RUCO कलेक्टर को देना होगा और उसे किसी भी परिस्थिति में दोबारा खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जा सकेगा.
FDA ने Argemone Oil, Mineral Oil, Castor Oil और Tri-ortho-cresyl Phosphate की मौजूदगी को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है. इनकी मौजूदगी मिलने पर तेल को असुरक्षित खाद्य पदार्थ माना जाएगा.
इसके अलावा खाद्य तेल में इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट 2 प्रतिशत वजन से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि रिफाइंड तेल का एसिड वैल्यू 0.5 mg KOH/g से अधिक नहीं होना चाहिए.
तेल के सीधे संपर्क में आने वाली पैकेजिंग खाद्य-ग्रेड की होनी चाहिए और उसके साथ NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का Certificate of Conformity होना जरूरी होगा.
प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए कुल माइग्रेशन लिमिट 60 mg/kg और DEHP जैसे प्लास्टिसाइजर की विशिष्ट सीमा 1.5 mg/kg निर्धारित है. खाद्य तेल को अखबार में लपेटकर देने पर भी रोक रहेगी.
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Food Safety and Standards Act के तहत कार्रवाई की जाएगी. असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना और जेल की सजा मिलेगी. सब-स्टैंडर्ड तेल पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा.
मिसब्रांडेड तेल बेचने पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा. मिलावट करने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. बिना वैध लाइसेंस कारोबार करने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा. जबकि भ्रामक विज्ञापन पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा.
जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द करने के साथ सुधार नोटिस भी जारी किए जाएंगे. कंपनी से जुड़े मामलों में जिम्मेदार डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
FDA ने लोगों से खुला तेल नहीं खरीदने की अपील की है. उपभोक्ताओं को सीलबंद पैकेट खरीदते समय लेबल, बैच नंबर, पैकिंग की तारीख और Best Before Date जरूर जांचने को कहा गया है.
पुराने या जंग लगे डिब्बों में मिलने वाला तेल लेने से बचने और खरीद की रसीद या टैक्स इनवॉइस लेने की भी सलाह दी गई है. मल्टी-सोर्स्ड तेल खरीदते समय AGMARK और उसमें शामिल तेलों के प्रतिशत की जानकारी जांचने को कहा गया है.
शिकायतें मराठी, हिंदी या अंग्रेजी में दर्ज की जा सकती हैं. FDA के अनुसार शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल, FSSAI की हेल्पलाइन, FDA की हेल्पलाइन और Food Safety Connect ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि खाद्य तेल हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है और इस क्षेत्र में होने वाली गड़बड़ियों का सबसे ज्यादा असर आम उपभोक्ता पर पड़ता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी तरह की मिलावट या लापरवाही को महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.