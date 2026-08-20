Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /तुकाराम मुंढे की मिलावटबाजों पर सर्जिकल स्ट्राइक! महाराष्ट्र में अब केवल सीलबंद पैकेट में मिलेगा खाद्य तेल, नियम तोड़े तो 10 लाख का जुर्माना

तुकाराम मुंढे की मिलावटबाजों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! महाराष्ट्र में अब केवल सीलबंद पैकेट में मिलेगा खाद्य तेल, नियम तोड़े तो 10 लाख का जुर्माना

Tukaram Mundhe Instructions on Edible Oil: महाराष्ट्र में तुकाराम मुंढे ने मिलावटबाजों पर एक बार फिर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की! राज्य में अब केवल सीलबंद पैकेट में ही तेल मिलेगा.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:15 PM IST
तुकाराम मुंढे की मिलावटबाजों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! महाराष्ट्र में अब केवल सीलबंद पैकेट में मिलेगा खाद्य तेल, नियम तोड़े तो 10 लाख का जुर्माना

About the Author

Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उपराष्ट्रपति की वन अधिकारियों को दो टूक: विकास-संरक्षण विरोधी नहीं, साथ चल सकते हैं
2
3
4
5