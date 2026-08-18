/तुकाराम के प्रहार ने बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा... विज्ञापन पर एक्टर्स को नोटिस भेजकर दिया संदेश; कहा- नियम सबके लिए बराबर

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( FDA) ने कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में बीते दिनों बॉलिवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' यानी विमल पान मसाला के विज्ञापन मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया. इसके लेकर कमिश्नर का कहना था कि नियम-कानून सभी के लिए बराबर हैं और इसपर किसी को भी ढिलाई नहीं दी जाएगी.
तुकाराम मुंढे का कहना था कि यह मामला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस के सख्ती से से पालन से जुड़ा है और इसके नियमों का एक मुख्य प्रावधान विज्ञापनों और भ्रामक दावों से जुड़ा है. अब बॉलीवुड स्टार्स को विज्ञापन के लिए भेजे गए नोटिस को लेकर FDA कमिश्नर का नया बयान सामने आया है.
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने पान मसाला ब्रांड के लिए सरोगेट विज्ञापन करने पर बॉलीवुड स्टार्स को भेजे गए नोटिस पर कहा,' हम इस पर नजर रख रहे थे और इसकी जांच कर रहे थे. आप कह सकते हैं कि यह थोड़ा देर से हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. हम काम कर रहे हैं और इसका असर जरूर दिखना चाहिए. ऐसे सभी सरोगेट, झूठे और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए नियम हैं. कोई भी सरोगेट और गुमराह करने वाला विज्ञापन नहीं बनाया जा सकता. इन पर रोक है और ये प्रतिबंधित हैं. इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.'
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On notices served to Bollywood stars for alleged surrogate ads for paan masala brand, FDA (Food and Drug Administration) Commissioner Tukaram Munde says, "We were observing and examining this. You can say that this comes a little later, but better… pic.twitter.com/VxbMeDvizy
— ANI (@ANI) August 18, 2026
जब तुकाराम मुंढे से पूछा गया कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो उन्होंने कहा,' इसके लिए पहले चरण में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर हम फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो FSSAI एक्ट के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.'
बता दें कि IAS तुकाराम मुंढे को प्रशासनिक सेवा में कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है. नियमों के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले इस ऑफिसर का 21 साल के करियर में अबतक 25 बार तबादला किया जा चुका है. उन्होंने इस नई जिम्मेदारी को संभालते ही साफ संदेश दिया था कि वह लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान या ब्रांड को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे. चाहे उसकी साख कितनी भी मजबूत क्यों न हो. उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरों, बिना साफ-सफाई और रख-रखाव के खाना बनाने वाले होटलों और प्रतिबिंधित चीजों की बिक्री करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया गया है.
'विमल' ब्रांड के विज्ञापनों की बात करें तो इसको लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. साल 2018 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ( DGHS) ने 'विष्णु पाउच पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी को नोटिस जारी किया था. कंपनी पर आरोप था कि उसने अपने अन्य प्रोडक्ट्स की आड़ में तंबाकू का प्रचार किया. हालांकि, कंपनी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए स्पष्ट किया कि वह डॉमेस्टिक मार्केट के लिए तंबाकू उत्पादों का निर्माण नहीं करती है. यह विवाद कोर्ट तक पहुंचा और जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने DGHS की अपील खारिज कर दी.