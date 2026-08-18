/तुकाराम के प्रहार ने बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा... विज्ञापन पर एक्टर्स को नोटिस भेजकर दिया संदेश; कहा- नियम सबके लिए बराबर

बता दें कि IAS तुकाराम मुंढे को प्रशासनिक सेवा में कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है. नियमों के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले इस ऑफिसर का 21 साल के करियर में अबतक 25 बार तबादला किया जा चुका है. उन्होंने इस नई जिम्मेदारी को संभालते ही साफ संदेश दिया था कि वह लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान या ब्रांड को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे. चाहे उसकी साख कितनी भी मजबूत क्यों न हो. उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरों, बिना साफ-सफाई और रख-रखाव के खाना बनाने वाले होटलों और प्रतिबिंधित चीजों की बिक्री करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया गया है.