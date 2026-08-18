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तुकाराम के प्रहार ने बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा... विज्ञापन पर एक्टर्स को नोटिस भेजकर दिया संदेश; कहा- नियम सबके लिए बराबर

Tukaram Mundhe Notice To Bollywood Stars : IAS तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( FDA) ने 'विमल इलायची' का विज्ञापन करने वाले बॉलीवुड एक्टर्स को नोटिस भेजा है. इसपर अब खुद कमिश्नर का बयान सामने आया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:12 PM IST
तुकाराम के प्रहार ने बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा... विज्ञापन पर एक्टर्स को नोटिस भेजकर दिया संदेश; कहा- नियम सबके लिए बराबर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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