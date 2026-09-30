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बेबी फूड के नाम पर बंद होंगे फर्जी विज्ञापन, पैकेट में नहीं दिखेगी मां-बच्चे की फोटो; तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन

FDA Action On Baby Food Packets: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर सख्ती लगाई है. इसके तहत मैनुफैक्चर्स को अपने सभी पैकेजों पर 'मां का दूध सबसे अच्छा है' मैसेज छापना होगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 30, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:10 AM IST
बेबी फूड के नाम पर बंद होंगे फर्जी विज्ञापन, पैकेट में नहीं दिखेगी मां-बच्चे की फोटो; तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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