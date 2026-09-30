/बेबी फूड के नाम पर बंद होंगे फर्जी विज्ञापन, पैकेट में नहीं दिखेगी मां-बच्चे की फोटो; तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन

Baby Food Packets: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे की टीम ने बेबी फूड प्रोडक्ट बेचने वाले ब्रांड्स पर सख्ती बरतते हुए नियमों को और भी सख्त कर दिया है. टीम ने सुनिश्चित किया है कि शिशुओं के लिए ब्रेस्टफीडिंग बेहद जरूरी है, ऐसे में प्रोडक्ट्स में इस मैसेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. FDA ने कहा कि इसके लिए फॉर्मूला प्रोडक्ट्स की अनुमति होगी, लेकिन मैनुफैक्चरर्स को कुछ नियमों का पालन करना होगा.

फूड क्वालिटी और हाईजीन को लेकर रेस्टोरेंट्स पर की गई कार्रवाई से सुर्खियों में आए मुंढे ने बेबी फूड मैनुफैक्चर्स को आदेश दिया है कि वे अपने सभी पैकेजों पर 'मां का दूध सबसे अच्छा है' मैसेज छापें. उन्होंने पैकेजों पर मां और बच्चे की तस्वीरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और दावा किया है कि यह प्रोडक्ट ब्रेस्टफीडिंग के बराबर ही अच्छा है.