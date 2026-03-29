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Tulip Garden: ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार

जम्मू-कश्मीर  के ट्यूलिप गार्डन में टूरिस्ट्स का मेला लग गया है. अब तक एक लाख से भी ज्यादा लोग यहां घूमने आ चुके हैं. सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोनों और विदेशों से भी लोग आकर यहां फूलों का दीदार कर रहे हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:41 AM IST
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Tulip Garden: ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार

Kashmir Tulip garden: जम्मू-कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में आने वाले लोगों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दो हफ्तों में, 1.4 लाख विजिटर्स ने मशहूर ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया.

16 मार्च को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की शानदार ओपनिंग के बाद से, यहां एक लाख से ज्यादा विजिटर्स आ चुके हैं. यह गार्डन हर दिन भारी भीड़ खींच रहा है; लगभग 4-5 हजार विजिटर्स, जिनमें स्थानीय, घरेलू और इंटरनेशनल टूरिस्ट शामिल हैं, इस शानदार फूलों के नजारे को देखने आते हैं. यह कश्मीर घाटी को फूलों की एक जादुई दुनिया में बदल देता है. 27 मार्च की शाम तक, कुल विजिटर्स की संख्या 140,000 तक पहुंच गई थी.

गार्डन में 1.8 मिलियन ट्यूलिप

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इस गार्डन का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 16 मार्च, 2026 को किया था. इस साल, गार्डन में लगभग 1.8 मिलियन ट्यूलिप हैं, जो 70 से 75 अलग-अलग किस्मों के हैं. शानदार रंगों में खिलते हुए, यह गार्डन वसंत के मौसम की एक मुख्य पहचान बन गया है और कश्मीर घाटी आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है.

ट्यूलिप गार्डन ने वसंत के मौसम में कश्मीर घाटी में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्टों को खींचने में एक अहम भूमिका निभाई है. विजिटर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सरकार ने गार्डन खोलने का समय पहले कर दिया है. जहां आम तौर पर यह गार्डन अप्रैल के पहले हफ्ते में खुलता था. वहीं अब इसे दो हफ्ते पहले, 16 मार्च को ही खोल दिया गया है. तब से, टूरिस्ट बड़ी संख्या में गार्डन में आकर यहां खिले हुए रंग-बिरंगे फूलों का नजारा देख रहे हैं. 

टूरिस्ट्स की आई बाढ़

ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज इमरान अहमद ने कहा, 'हमारा मकसद इस वसंत के मौसम को एक बड़ा आकर्षण बनाना था, ताकि पर्यटन को फिर से बढ़ावा मिल सके; और काफी हद तक, हम इसमें कामयाब भी रहे हैं. रमजान के महीने में जो रुझान देखने को मिला, उसमें ज्यादातर घरेलू पर्यटक ही थे, जिनकी संख्या रोजाना औसतन 4,000 से 5,000 के बीच थी. लेकिन ईद के बाद से, स्थानीय लोगों की आमद में काफी बढ़ोतरी हुई है. रोजाना आने वाले 10,000 से 12,000 लोगों में से, लगभग 6,000 से 7,000 लोग स्थानीय हैं, जबकि 4,000 से 5,000 लोग पर्यटक हैं. अब तो विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं. ये आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं, और हम पर्यटन क्षेत्र को पूरी तरह से फिर से पटरी पर लाने के लिए ज़्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में आने वाले लोगों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा.'

पर्यटक अक्सर ट्यूलिप गार्डन को "नज़ारों का एक बेजोड़ नमूना" और "धरती पर स्वर्ग" बताते हैं, और अक्सर इसकी फैली हुई सीढ़ीदार ढलानों की तुलना यूरोप के मशहूर फूलों वाले नज़ारों से करते हैं. ज़बरवान पर्वतमाला और शांत डल झील की शानदार पृष्ठभूमि के बीच लाखों रंग-बिरंगे ट्यूलिप फूलों का यह मेल किसी सपने जैसा लगता है. पर्यटक अक्सर यहां मौजूद फूलों की अलग-अलग किस्मों के संग्रह से काफी प्रभावित होते हैं, जिनमें नीदरलैंड से मंगाए गए कुछ दुर्लभ फूल भी शामिल हैं. साथ ही वसंत के मौसम में खिलने वाले दूसरे फूल, जैसे कि हायसिंथ और डैफोडिल भी उन्हें खूब भाते हैं. यह गार्डन अब एक मुख्य आकर्षण और फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बन गई है. खास तौर पर सुबह-सवेरे या शाम ढलने के समय, जिसे "गोल्डन आवर" कहा जाता है, जब सूरज की रोशनी फूलों के रंगों को और भी ज़्यादा निखार देती है. 

'खूबसूरती देखकर दंग रह गया'

वाराणसी के एक टूरिस्ट अविनाश मिश्रा ने कहा, 'मैंने इस खूबसूरत जगह के बारे में जानकारी PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुटाई थी. जब मैं पहली बार यहां पहुंचा, तो मैंने पाया कि मैंने इसके बारे में जो कुछ भी सुना था, यह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है. इसकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गया.'

टूरिस्ट हर्षिता ने कहा, 'यह गार्डन 16 मार्च को खुला था और हम 18 मार्च को यहां आए थे. अब लगभग 10 दिन बीत चुके हैं. हमें लगा था कि फूल मुरझा गए होंगे, लेकिन वे अभी भी एकदम ताजे और खिले हुए हैं. शुरुआत में वे कलियों के रूप में थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से खिल चुके हैं. मैं चाहती हूं कि लोग यहां आएं और अपनी आंखों से इस खूबसूरती को देखें; उन्हें यहां आकर बहुत मजा आएगा. यहां 18 लाख ट्यूलिप के फूल हैं, जो अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है. और अगर आप अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, तो आपको यहां जरूर आना चाहिए.'

रिकॉर्ड बुक में दर्ज है नाम

सैकड़ों माली और कर्मचारी इस गार्डन को आम लोगों के लिए तैयार करने के लिए दिन-रात, बिना थके मेहनत करते हैं. इसमें लगभग छह महीने की पूरी लगन वाली मेहनत लगती है, जिसकी विस्तृत योजना गार्डन खुलने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है. कुछ साल पहले, इस गार्डन को 'वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स' (लंदन) द्वारा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई थी.

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