'मुश्किल वक्त हो या अच्छा, श्रीकृष्ण की शरण में जाती हूं', तुलसी गबार्ड ने खोला जिंदगी का बड़ा राज

Tulsi Gabbard: भारत के दौरे पर आईं अमेरिकी राष्ट्रीय खूफिया निदेशक तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) ने बताया कि कैसे उनके जीवन और करियर में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद्भगवद्गीता ने प्रभाव डाला. उन्होंने बताया कि कैसे महाभारत में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं ने उनके अच्छे और बुरे समय में उनका मार्गदर्शन किया है.

ये भी पढ़ें- न साबुन था, न सर्फ... फिर कैसे चमचमाते थे रानी-महारानियों के कपड़े? यूं होती थी सफाई

भगवद गीता से संबंध

US इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड वैष्णव हिंदू और भवान कृष्ण की कट्टर अनुयायी भी हैं. उन्होंने 'ANI'को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध क्षेत्रों में उनके समय और अपने अभी के करियर में आ रही किसी भी कठिनाई का सामना करने में भगवान कृष्ण की ओर से अर्जुन को दी गई शिक्षाएं उनके काफी काम आई हैं. वे उनके लिए मार्गदर्शन का स्रोत रही हैं.

भगवद गीता का लेती हैं सहारा

तुलसी गबार्ड ने कहा,' चाहे दुनिया के किसी भी हिस्सों में युद्ध क्षेत्रों में सेवा करना हो या वर्तमान में हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हों, यह भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवद गीता में दी गई शिक्षाएं हैं, जिनका मैं सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय में सहारा लेती हूं.'

#WATCH | Delhi | US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard says, "Whether serving in war zones in different parts of the world or the challenges that we face now, it is (Lord) Krishna's teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita that I turn to in the best of times and the… pic.twitter.com/RlvcPVuqjg

— ANI (@ANI) March 17, 2025