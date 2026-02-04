Advertisement
trendingNow13097861
Hindi Newsदेशउड़ान भरते ही इंजन में लग गई आग... काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान की कोलकाता एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग

उड़ान भरते ही इंजन में लग गई आग... काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान की कोलकाता एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग

Turkiye Flight Emergency Landing In Kolkata Airport: तुर्की के विमान 727 की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिग की गई. विमान काठमांडू से इस्तांबुल जा रहा था.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 04, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उड़ान भरते ही इंजन में लग गई आग... काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान की कोलकाता एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग

Kolkata Airport: काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान 727 की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई. इसको लेकर विमान के कैप्टन ने कोलकाता ATC को दाहिने इंजन में संभावित आग की सूचना दी. फिलहाल विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर रुका हुआ है.  

इंजन के एक हिस्से में लगी आग 

बताया जा रहा है कि टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट TK 727 काठमांडू से इस्तांबुल के लिए रवाना हुई थी.  इस दौरान कोलकाता के हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही पायलट ने देखा कि इंजन के एक हिस्से में आग लग गई है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत कोलकाता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से कॉन्टैक्ट किया. कोलकाता ATC से हरी झंडी मिलते ही जहाज को सावधानी से रनवे पर उतारा गया. 

ये भी पढ़ें- आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण; कांप जाएंगे दुश्मन  

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों को विमान से बाहर निकाला 

लैंडिंग के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम और इमरजेंसी सर्विस एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद थीं. विमान के सुरक्षित उतरते ही यात्रियों को सावधानी के साथ बाहर निकाला गया. फिलहाल विमान की मरम्मत की जा रही है और यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर विमान में आग इस कारण से लगी. घटना को लेकर TIA के जनरल मैनेजर टेक नाथ सीताउला ने बताया कि दोपहर 1 बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरने के महज 4 मिनट बाद ही विमान के दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना मिली.  

ये भी पढ़ें- चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार, दुश्मनों के मंसूबे होंगे फेल

बंद किया गया एयरपोर्ट 

सीताउला ने कहा,' हमने तुरंत दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस समेत सभी इमरजेंसी व्यवस्थाएं तैयार कर लीं और एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. हालांकि, तुर्की के क्रू मेंबर्स की ओर से विमान को कोलकाता की ओर मोड़ने के अपने निर्णय की सूचना देने के बाद हमने अनुमति दे दी.' उन्होंने कहा,' विमान कोलकाता में सुरक्षित रूप से उतर गया है और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सामान्य हो गया है.' फिलहाल इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Turkiye Flight

Trending news

पिस्तौल जेब में, बातचीत टेबल पर, क्या काम आएगी ईरान से टकराव के बीच ट्रंप की ‘नीति'
DNA
पिस्तौल जेब में, बातचीत टेबल पर, क्या काम आएगी ईरान से टकराव के बीच ट्रंप की ‘नीति'
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
india us trade deal
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
Punjab news in hindi
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
India News
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा