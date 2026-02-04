उड़ान भरते ही इंजन में लग गई आग... काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान की कोलकाता एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग

Kolkata Airport: काठमांडू से इस्तांबुल जा रहे तुर्की के विमान 727 की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई. इसको लेकर विमान के कैप्टन ने कोलकाता ATC को दाहिने इंजन में संभावित आग की सूचना दी. फिलहाल विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर रुका हुआ है.

इंजन के एक हिस्से में लगी आग

बताया जा रहा है कि टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट TK 727 काठमांडू से इस्तांबुल के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान कोलकाता के हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही पायलट ने देखा कि इंजन के एक हिस्से में आग लग गई है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत कोलकाता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से कॉन्टैक्ट किया. कोलकाता ATC से हरी झंडी मिलते ही जहाज को सावधानी से रनवे पर उतारा गया.

यात्रियों को विमान से बाहर निकाला

लैंडिंग के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम और इमरजेंसी सर्विस एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद थीं. विमान के सुरक्षित उतरते ही यात्रियों को सावधानी के साथ बाहर निकाला गया. फिलहाल विमान की मरम्मत की जा रही है और यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं. वहीं इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर विमान में आग इस कारण से लगी. घटना को लेकर TIA के जनरल मैनेजर टेक नाथ सीताउला ने बताया कि दोपहर 1 बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरने के महज 4 मिनट बाद ही विमान के दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना मिली.

बंद किया गया एयरपोर्ट

सीताउला ने कहा,' हमने तुरंत दमकल गाड़ियों और एंबुलेंस समेत सभी इमरजेंसी व्यवस्थाएं तैयार कर लीं और एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. हालांकि, तुर्की के क्रू मेंबर्स की ओर से विमान को कोलकाता की ओर मोड़ने के अपने निर्णय की सूचना देने के बाद हमने अनुमति दे दी.' उन्होंने कहा,' विमान कोलकाता में सुरक्षित रूप से उतर गया है और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सामान्य हो गया है.' फिलहाल इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है.