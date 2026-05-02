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Hindi Newsदेशहिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन, एक्‍स मुस्लिमों को धमकाने के वक्‍त कॉल पर एजेंट थे मौजूद

हिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन, एक्‍स मुस्लिमों को धमकाने के वक्‍त कॉल पर एजेंट थे मौजूद

 तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और समीर खान ने आरएसएस से जुड़े दफ्तरों की लोकेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजी थी.

Edited By:  Atul Chaturvedi|Reported By: Vishal singh Raghuvanshi|Last Updated: May 02, 2026, 07:41 AM IST
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हिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन, एक्‍स मुस्लिमों को धमकाने के वक्‍त कॉल पर एजेंट थे मौजूद

पिछले हफ्ते नोएडा से अरेस्‍ट तुषार चौहान तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और समीर खान ने एटीएस की जांच में खौफनाक खुलासे किए हैं. सूत्रों के मुताबिक उन्‍होंने कबूल किया है कि आएसएस के दफ्तरों पर हमले की योजना बनाई जा रही थी. पिछले हफ्ते जब वो अरेस्‍ट किए गए थे तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने दोनों की छह दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की थी.

इसके तहत 1 मई से 6 मई तक दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि साजिश से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा हो सके. रिमांड के दौरान आरएसएस दफ्तरों पर हमले की योजना की बात कबूली गई. सिर्फ इतना ही नहीं तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और समीर खान ने आरएसएस से जुड़े दफ्तरों की लोकेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजी थी.

इसके बाद उन्हें इन ठिकानों पर ग्रेनेड से हमला करने के निर्देश मिले थे. यह योजना सुनियोजित तरीके से दहशत फैलाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी. इसके लिए उन्हें नकद भुगतान और विदेश भेजने का लालच भी दिया गया था, ताकि वे इस पूरी साजिश को अंजाम दें. 

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पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने चार एक्स मुस्लिम व्यक्तियों को फोन पर धमकाया भी था. इन धमकी भरे कॉल्स के दौरान कथित रूप से आईएसआई से जुड़े एजेंट भी कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद थे. 

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पाकिस्‍तानी गैंगस्‍टरों के साथ कनेक्‍शन

इससे पहले जब इनको अरेस्‍ट किया गया था तो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट से जुड़े थे. ये गैंगस्टर ISI के कहने पर भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज कर स्लीपर सेल बनाने और आतंकी हमलों के लिए उकसा रहे थे. तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्‍लाह ने बताया था कि शहजाद भट्टी ने उसे कुछ टारगेटेड लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने और उन्हें जान से मारने का काम सौंपा था. 

इन कामों के बदले 50,000 रुपये पहले और काम पूरा होने पर 2.5 लाख रुपये देने का लालच दिया गया. साथ ही पासपोर्ट बनवाकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाने का वादा भी किया गया. शहजाद भट्टी ने ISI एजेंट्स मेजर हमीद, मेजर इकबाल और मेजर अनवर के नाम पर टारगेट देने और हथियार पहुंचाने की बात कही है. समीर खान को शहजाद भट्टी ने टीटीएच (तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान) के नाम की दीवारों पर लिखाई और अन्य लोगों को भर्ती करने का टास्क दिया था. दोनों आरोपी इन पाकिस्तानी हैंडलर्स के दिए टारगेट की रेकी कर हमला करने के लिए तैयार थे.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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