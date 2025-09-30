Advertisement
'CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ...', करूर भगदड़ के बाद सामने आए विजय, परिवारों के लिए कही ये बात

TVK Chief Vijay: 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद TVK चीफ विडय पहली बार सामने आए हैं और उन्होंने आज यानी मंगलवार को वीडियो संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही हकीकत सामने आएगी और वो पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे. 

Sep 30, 2025, 05:11 PM IST
TVK Vijay: करूर रैली TVK चीफ विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई है. अभिनेता और तमिलगा वेट्रि कझगम (TVK) के प्रमुख विजय ने एक वीडियो संदेश दिया है. विजय ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों और घायलों से मिलने अभी तक नहीं गए, क्योंकि उनकी मौजूदगी से वहां हालात खराब हो सकता हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही उनसे मिलेंगे. विजय ने यह भी कहा कि इस दर्दनाक हादसे की सच्चाई जल्द सामने आएगी और इशारा किया कि वे इसके नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं.

मैं बहुत दुखी हूं, परिवारों से मिलूंगा

27 सितंबर को करूर में देर शाम (7-8 बजे के बीच) यह भगदड़ हुई. भगदड़ के बाद पहली बार विजय सामने आए हैं. उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा,'मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया. मैं बहुत दुखी हूं. सभी राजनीति को छोड़कर, हम हमेशा पुलिस से सुरक्षित स्थान की अनुमति मांगते हैं लेकिन जो चीजें नहीं होनी चाहिए थीं, वे हो गईं. मैं जल्द ही पीड़ितों से मिलूंगा. मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जो इस नुकसान से दुखी हैं.'

मेरे कार्यकर्ताओं को नुकसान ना पहुंचाएं

उन्होंने आगे कहा,'मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं. आप मेरे घर या मेरे कार्यालय में आ सकते हैं और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं, जल्द ही, हर सच्चाई सामने आ जाएगी.'

बदला लेना है तो मुझसे लें, कार्यकर्ताओं से नहीं

उन्होंने कहा कि अगर बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, लेकिन मेरे पार्टी के लोगों को मत छुइए. मैं या तो घर पर रहूंगा या दफ्तर में, जो करना है कर लीजिए. दोस्तों और साथियों, हमारी राजनीतिक यात्रा और मजबूती व हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रहेगी.'

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वे जल्द ही ठीक हो जाएं, यही मेरी दुआ है. मैं आप सभी से जल्द ही मिलूंगा. इस समय मैं उन सभी नेताओं, राजनीतिक दलों, दोस्तों और साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे दर्द को समझा. हमने लगभग पांच जिलों में जाकर विरोध किया. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था लेकिन भ्रष्टाचार कैसे होता है? लोग सब सच्चाइयों को नहीं जानते. लोग सब कुछ देख रहे हैं. जब विरोध करने वाले सच बोलते हैं तो मुझे लगता है जैसे खुद भगवान आकर सब सच बता रहे हैं. जल्द ही पूरा सच सामने आएगा. हमें जो जगहें दी गईं, हम वहीं खड़े होकर बोले. हमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया.

