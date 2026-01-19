सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के बाहर फैंस का हंगामा!

Fans support thalapathy vijay: थलापथी विजय करूर स्टैम्पेड मामले में दूसरी बार CBI से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनके फैंस ने समर्थन जताया और कहा कि हादसे के लिए सिर्फ उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है.
Trending Photos
Fans support thalapathy vijay: तमिलनाडु के अभिनेता और राजनीति में कदम रखने वाले थलापथी विजय इस हफ्ते दिल्ली के केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्यालय पहुंचे. वह करूर स्टैम्पेड मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए आए थे. इस हादसे में सितंबर 2025 में 41 लोगों की जान चली गई थी. यह मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था, जब विजय की पार्टी तमिलागा वेत्त्री कजहगम (TVK) का चुनावी कार्यक्रम करूर में आयोजित किया गया था.
सिर्फ विजय का दोष नहीं
विजय के समर्थन में उनके प्रशंसक सुबह से ही CBI कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए. कई फैंस ने टीवीके के झंडे और बैनर लेकर उनका स्वागत किया है. उन्होंने थलापथी विजय के पक्ष में नारे लगाए और कहा कि इस घटना के लिए सिर्फ विजय को दोष नहीं दिया जा सकता है. कुछ फैंस ने सुरक्षा में कमी और भीड़ के अनुशासनहीन होने को मुख्य वजह बताया.
एक फैन ने ANI से बातचीत में कहा, "थलापथी सर भी इस घटना से दुखी हैं. आप केवल उन्हें दोष नहीं दे सकते. कार्यक्रम में पर्याप्त पुलिस बल नहीं था." एक अन्य फैन ने कहा कि भीड़ में घुसपैठ करने वाले लोग ही इस हादसे के असली कारण थे. वहीं एक तीसरे फैन ने बताया कि उन्होंने विजय के लिए टैटू बनवाया है और वह पिछले पूछताछ सत्र में नहीं आ सके थे, इसलिए इस बार समर्थन देने आए हैं.
CBI की जांच कर रही है कि कार्यक्रम की देरी और सुरक्षा प्रबंधों में चूक किस हद तक इस हादसे के लिए जिम्मेदार थी. मुख्य मुद्दा "7 घंटे का अंतर" है. कार्यक्रम के निर्धारित समय और विजय के वास्तविक आगमन के बीच इतना लंबा अंतर था कि भीड़ 10,000 से बढ़कर 30,000 के करीब पहुंच गई, जिससे कंट्रोल खो गया. CBI इस समय सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस तैनाती और घटना की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही है.
सुरक्षा में थी कमी
जांच के दौरान CBI ने नौ पुलिस कर्मियों से पूछताछ की, जो उस समय सुरक्षा में तैनात थे. उनसे तैनाती की जगह, समय, और घटनाओं की क्रमवार जानकारी ली गई. इसके अलावा, मृतकों के परिजन, घायल लोग, एम्बुलेंस चालक, डॉक्टर और स्थानीय निवासी भी पूछताछ के दायरे में आए. इस प्रक्रिया से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा प्रबंधों की कमी और कार्यक्रम में देरी ने किस हद तक हादसे को बढ़ाया.
CBI ने इस मामले की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने हाथ में ली थी, क्योंकि मामला स्थानीय पुलिस के नियंत्रण से बाहर था. पिछले तीन महीनों में कई चरणों में जांच की जा रही है. CBI ने करूर में अस्थायी कार्यालय स्थापित किया है और वहां से सभी पूछताछ और दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है. जांच का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि हादसे की जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति पर नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है.
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.