तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट, राज्यपाल से तीसरी बार मिलने जा रहे विजय; TVK को मिला इन दो दलों का साथ

तमिलनाडु में सियासी हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अब से कुछ देर में टीवीके चीफ विजय फिर से राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने जा सकते हैं. यह घटना ऐसे समय पर हो रही है, जब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद चल रही है.
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Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज होते जा रही है. इस राजनीतिक हलचल के बीच टीवीके के चीफ विजय एक बार फिर राज्य के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मिलने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि यह अब से कुछ देर में होने की संभावना है. इन सबके बीच टीवीके नेता सीटीआर निर्मल कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं.
दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है. यही कारण है कि टीवीके बहुमत जुटाने की कोशिश लगी है. इससे पहले विजय ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से बहुमत के आंकड़े पूरे करने की बात कही गई.
तमिलनाडु के चुनाव में विजय की पार्टी फिलहाल बहुमत के 118 आंकड़े को जुटाने में लगी है. कांग्रेस ने पहले ही शर्तों के साथ समर्थन देने की घोषणा कर दी है. इससे पहले कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में थी, लेकिन पार्टी ने उसे तोड़ दिया. राज्य में अगर कांग्रेस के पांच विधायक टीवीके को समर्थन भी दे देते हैं, तो कुल संख्या 112 पहुंचती है, जो बहुमत से 6 सीटें कम है.
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तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और सीपीआई ने बिना किसी शर्त के टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है. हालिया विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के पास 2-2 सीटें हैं. इसके अलावा विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने भी पार्टी की बैठक बुलाई है. इस चुनाव में वीसीके ने भी दो सीटें जीती हैं. कांग्रेस के बाद अगर इन तीनों दल का समर्थन भी टीवीके को मिलता है, तो इस स्थिति में 118 का आंकड़ा पहुंच जाएगा और सरकार बन जाएगी.
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