Advertisement
trendingNow13209560
Hindi Newsदेशतमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट, राज्यपाल से तीसरी बार मिलने जा रहे विजय; TVK को मिला इन दो दलों का साथ

तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट, राज्यपाल से तीसरी बार मिलने जा रहे विजय; TVK को मिला इन दो दलों का साथ

तमिलनाडु में सियासी हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. अब से कुछ देर में टीवीके चीफ विजय फिर से राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने जा सकते हैं. यह घटना ऐसे समय पर हो रही है, जब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद चल रही है.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट, राज्यपाल से तीसरी बार मिलने जा रहे विजय; TVK को मिला इन दो दलों का साथ

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज होते जा रही है. इस राजनीतिक हलचल के बीच टीवीके के चीफ विजय एक बार फिर राज्य के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मिलने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि यह अब से कुछ देर में होने की संभावना है. इन सबके बीच टीवीके नेता सीटीआर निर्मल कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं. 

दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है. यही कारण है कि टीवीके बहुमत जुटाने की कोशिश लगी है. इससे पहले विजय ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से बहुमत के आंकड़े पूरे करने की बात कही गई. 

सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से दूर 

तमिलनाडु के चुनाव में विजय की पार्टी फिलहाल बहुमत के 118 आंकड़े को जुटाने में लगी है. कांग्रेस ने पहले ही शर्तों के साथ समर्थन देने की घोषणा कर दी है. इससे पहले कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में थी, लेकिन पार्टी ने उसे तोड़ दिया. राज्य में अगर कांग्रेस के पांच विधायक टीवीके को समर्थन भी दे देते हैं, तो कुल संख्या 112 पहुंचती है, जो बहुमत से 6 सीटें कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहले ताबड़तोड़ खरीदारी, अब अचानक क्यों मची सोने की 'घर वापसी' की होड़, युद्ध के बीच RBI भांप गया कौन-सा खतरा ?

CPI और CPI(M) का मिला समर्थन 

तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और सीपीआई ने बिना किसी शर्त के टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है. हालिया विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के पास 2-2 सीटें हैं. इसके अलावा विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने भी पार्टी की बैठक बुलाई है. इस चुनाव में वीसीके ने भी दो सीटें जीती हैं. कांग्रेस के बाद अगर इन तीनों दल का समर्थन भी टीवीके को मिलता है, तो इस स्थिति में 118 का आंकड़ा पहुंच जाएगा और सरकार बन जाएगी. 

यह भी पढ़ें: ममता को शिकस्त देने वाले शुभेंदु के सिर CM का ताज सजना तय! दो डिप्टी CM में एक होंगी महिला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Tamil NaduTamil Nadu politics

Trending news

'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा' फैमली कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे शख्स की HC ने लगाई क्लास
karnataka
'भरण-पोषण देना ही पड़ेगा' फैमली कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे शख्स की HC ने लगाई क्लास
सुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम, अमित शाह ने किया ऐलान; कल सुबह 11 बजे शपथ
BJP
सुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम, अमित शाह ने किया ऐलान; कल सुबह 11 बजे शपथ
राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात करने जा रहे विजय, क्या इस बार मिशन 118 होगा सक्सेसफुल?
Tamil Nadu
राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात करने जा रहे विजय, क्या इस बार मिशन 118 होगा सक्सेसफुल?
भगवा स्याही में छपा सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी का निमंत्रण पत्र, देखिए पहली झलक
suvendu adhikari
भगवा स्याही में छपा सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी का निमंत्रण पत्र, देखिए पहली झलक
कहीं आप साइलेंट कैरियर तो नहीं? थैलेसीमिया के छिपे खतरे से सावधान! इसे समझना जरूरी
thalassemia day
कहीं आप साइलेंट कैरियर तो नहीं? थैलेसीमिया के छिपे खतरे से सावधान! इसे समझना जरूरी
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
ahmedabad plane crash
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
jailer
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
West Bengal Election 2026
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
Punjab
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
DRDO
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत