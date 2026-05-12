एक वोट से जीत, अब फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! TVK विधायक सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका

TVK विधायक श्रीनिवासा सेतुपति ने फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका लंबित रहने तक उन्हें वोटिंग से रोक दिया था. सेतुपति तिरुप्पत्तूर सीट से महज एक वोट से जीते थे. अब इस फैसले से तमिलनाडु विधानसभा में TVK गठबंधन का बहुमत घटकर बेहद कम अंतर पर आ गया है.
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TVK विधायक श्रीनिवासा सेतुपति ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में वोट डालने से रोक दिया गया था.
सेतुपति की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी.
दरअसल TVK नेता सेतुपति ने DMK उम्मीदवार के.आर. पेरियाकरुप्पन को महज एक वोट से हराकर तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी. पेरियाकरुप्पन ने सेतुपति के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था. उन्होंने चुनाव याचिका में दावा किया गया कि काउंटिंग के दौरान एक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई, क्योंकि उसे गलत विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया था. इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक मामला लंबित है, तब तक सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की स्थिति प्रभावित हो सकती है. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेतुपति को फ्लोर टेस्ट से रोकने का मतलब यह नहीं है कि उनका चुनाव रद्द कर दिया गया है या पेरियाकरुप्पन को विजेता घोषित किया गया है. कोर्ट ने चुनाव अधिकारियों को वोटों की गिनती से जुड़े सभी रिकॉर्ड मसलन पोस्टल बैलेट रिकॉर्ड, EVM रिकॉर्ड, रिजेक्ट किए गए वोटों का ब्यौरा और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद TVK के नेतृत्व वाला गठबंधन तमिलनाडु विधानसभा में बेहद कम बहुमत पर आ गया है. 234 सीटों वाली विधानसभा में पहले TVK गठबंधन के पास 120 विधायक थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल सेतुपति सदन की कार्यवाही और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. ऐसे में अब गठबंधन के केवल 119 विधायक ही वोटिंग में भाग ले पाएंगे. इससे पहले टीवीके चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी. इसके बावजूद उसे राज्यपाल की ओर से दो बार समर्थन न होने के चलते लौटा दिया गया था. बाद में छोटे दलों का समर्थन मिलने पर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला.
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