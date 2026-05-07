तमिलनाडु की सियासत में जो बात कल तक सोची भी नहीं जा सकती थी वो अब वास्‍तविकता के करीब लग रही है. करीब छह दशकों तक एक-दूसरे की धुर विरोधी रहीं डीएमके और अन्‍नाडीएमके एक साथ महागठबंधन बनाकर सत्‍ता शेयर कर सकती हैं. जनादेश तो लेकिन इनको मिला नहीं हैं, फिर ऐसा कैसे होगा? लेकिन तमिलनाडु के सियासी गलियारे से जो खबर आ रही है वो यही कह रही है कि राज्‍यपाल के आग्रह और कांग्रेस की जल्‍दबाजी ने नए सियासी समीकरण को हवा दे दी है.

234 सीटों में से 108 सीटें जीतने वाली एक्‍टर विजय की पार्टी को बहुमत के लिए 118 का मैजिक नंबर चाहिए. विजय खुद दो सीटों से जीते हैं, इस कारण उनकी पार्टी टीवीके की वास्‍तविक संख्‍या 107 ही है. ऐसे में यदि विधानसभा का 233 का आंकड़ा बनता है तो भी उनको बहुमत के लिए 10 अतिरिक्‍त विधायकों की जरूरत है.

इस सूरतेहाल में नतीजों के 24 घंटों के भीतर कांग्रेस ने पहला बड़ा मूव लेते हुए स्‍टालिन के नेतृत्‍व वाले डीएमके खेमे को छोड़ने का ऐलान कर दिया और टीवीके के साथ अपना नाता जोड़ लिया. कांग्रेस के 5 विधायक हैं. टीवीके और कांग्रेस का आंकड़ा बढ़कर 112 हो गया. अब 5 अन्‍य विधायकों के समर्थन की जरूरत रह गई. कांग्रेस के दांव ने डीएमके को नाराज कर दिया और उन्‍होंने इसको पीठ में छुरा घोंपने वाला कदम बताया. कांग्रेस के दांव की धमक दिल्‍ली तक सुनी गई.

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बुधवार शाम को अपने इसी संख्‍याबल को लेकर विजय राज्‍यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया. विजय का गणित ये है कि उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए और वो गुरुवार या शुक्रवार तक शपथ ले लें तो उनके लिए आगे की राह आसान होगी. लेकिन गवर्नर ने कहा कि पहले आप बहुमत के आंकड़े को लिखित में दीजिए. इससे विजय के शपथ ग्रहण प्रोग्राम पर फिलहाल ब्रेक लग गया. अब उनको शपथ से पहले बहुमत के आंकड़े का लेटर गवर्नर को देना पड़ेगा. जाहिर है कि पांच विधायकों की अभी भी उनको जरूरत है.

कांग्रेस जब समर्थन देने का ऐलान कर रही थी उस वक्‍त टीवीके अन्‍य छोटे दलों पीएमके (4 विधायक), वीसीके (2) और टीवी दिनाकरन की एएमएमके (1) के साथ भी संपर्क में थी लेकिन कांग्रेस के कारण इन दलों ने दूरी बनानी शुरू कर दी.

डीएमके-अन्‍नाडीएमके का महागठबंधन!

एक चर्चा ये चल रही थी कि अन्‍नाडीएमके (47 सीटें) का एक धड़ा विजय को समर्थन देने का इच्‍छुक था लेकिन कांग्रेस के दांव ने इस पर ब्रेक लगा दिया क्‍योंकि इस कैंप में बीजेपी भी शामिल है. बीजेपी ने एक सीट पर जीत हासिल की है. कहा जा रहा है कि दिल्‍ली से यही संदेश इस कैंप को दिया गया कि टीवीके-कांग्रेस गठबंधन सरकार बनने की संभावना को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए.

अब सवाल उठता है कि यदि टीवीके-कांग्रेस गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाता तो क्‍या होगा. यहीं से कयास लगाए जा रहे हैं कि 59 सीटें जीतने वाली डीएमके और 47 सीटें जीतने वाली अन्‍नाडीएमके इस बात को लेकर संपर्क में हैं कि जनादेश विजय के साथ है लिहाजा उनकी राह में कोई अड़चन लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए लेकिन यदि वो बहुमत नहीं बना पाते तो डीएमके-अन्‍नाडीएमके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं.

इससे जनता में मैसेज भी गलत नहीं जाएगा और एक विकल्‍प देने का प्रयास किया जाएगा. इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ सेटअप बनता है तो 59 और 47 के जोड़ से इन दोनों द्रविड़ दलों की संख्‍याबल 106 हो जाएगी. बाकी द्रविड़ एकजुटता के नाम पर इनके साथ जो पहले से ही दल हैं उन सबकी सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो ये 119 तक पहुंच जाएंगे.

अभी अन्‍नाडीएमके के नेतृत्‍व में एनडीए अलायंस में पीएमके (4 विधायक) और एएमएमके (1) हैं. उधर डीएमके अलायंस में सीपीएम-सीपीआई (2-2), वीसीके (2), डीएमडीके (1) और आईएमयूएल (2 विधायक) हैं.

कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि द्रविड़ अस्मिता के नाम पर इस तरह का महागठबंधन बनता है तो अन्‍नाडीएमके नेता पलानीस्‍वामी को मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और डीएमके उनको बाहर से समर्थन देगी. बाकी छोटे दल सरकार में शामिल होंगे.

लेकिन ये द्रविड़ पार्टियां इस कदम को अभी उठाना नहीं चाहती. ये समीकरण तभी बन सकता है जब टीवीके-कांग्रेस गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए. हालांकि कांग्रेस के जल्‍दबाजी में टीवीके के साथ जाने के ऐलान के कारण बाकी सभी छोटे दल थम गए हैं. अब वेट एंड वॉच का गेम शुरू हो गया है.