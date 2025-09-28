'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' जानें अभिनेता की रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता विजय की TVK द्वारा आयोजित रैली में भगदड़ मचने से कम से कम 39 लोग मारे गए और लगभग 95 लोग घायल हो गए. देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु के शीर्ष पुलिस अधिकारी जी. वेंकटरमन ने कहा कि आयोजकों ने 10000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी लेकिन लगभग 27000 लोग पहुंच. उन्होंने बताया कि टीवीके पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर घोषणा की थी कि 51 वर्षीय विजय दोपहर 12 बजे तक सभा स्थल पर पहुंचेंगे जिसके बाद भीड़ उमड़ पड़ी. जानकारी के अनुसार, लोग 11 बजे से ही आने शुरू हो गए. जबकि विजय शाम 7.40 बजे आए. तपती धूप में लोगों के पास पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भगदड़ की असली वजह क्या थी. उन्होंने बताया कि रैली की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे के बीच मांगी गई थी.

मेरा दिल टूट गया है: विजय

इस बीच बता दें कि कार्यक्रम स्थल से आए वीडियो में हजारों लोगों को एक बड़े प्रचार वाहन के चारों ओर खड़े दिखाया गया है जिसके ऊपर विजय खड़े होकर भाषण देते नजर आ रहे हैं. दृश्यों में विजय को वाहन की छत से बेहोश हो रहे समर्थकों पर पानी की बोतलें फेंकते और भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस से मदद मांगते हुए भी दिखाया गया है. इस बीच, विजय ने भगदड़ पर प्रतिक्रया देते हुए कहा है कि करूर भगदड़ के बाद उनका दिल टूट गया है और वे असहनीय दर्द महसूस कर रहे है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है; मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख में हूं. उन्होंने कहा कि मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. बता दें, विजय 2026 की शुरुआत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले प्रचार करने के लिए करूर आए थे.