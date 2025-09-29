Karur Stampede: भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Bomb Threat At TVK Chief Vijay: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता से नेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की रैली में मची भगदड़ में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं. इस घटना के एक दिन बाद विजय के चेन्नई स्थित निवास पर बम की धमकी मिली है. जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. करूर में अपनी रैली में हुई भगदड़ के बाद, शनिवार आधी रात को विजय के अपने आवास पर पहुंचने पर उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्थानीय चेन्नई शहर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को उनके घर के आसपास तैनात कर दिया गया है.

40 लोगों की मौत लगभग 100 लोग घायल

विजय जो 30 साल से तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं उन्होंने 2024 में टीवीके लॉन्च किया. उनकी रैलियों में हमेशा भारी भीड़ लगती है. इस हादसे पर विजय ने कहा, "मैं टूट गया हूं, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर है." उन्होंने मृतकों के परिवारों को 20 लाख और घायलों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. उन्होंने इस घटना पर बोलते हुए कहा 'कुछ शब्द इस नुकसान को कम नहीं कर सकते, मैं परिवारों के साथ हूं," उन्होंने कहा. रैली के दौरान विजय ने एक 9 साल की लापता बच्ची को ढूंढने की अपील भी की थी. लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आयोजकों ने भीड़ का अनुमान लगाया था? विजय के करीबी बूसी आनंद समेत तीन पर केस दर्ज हो गया है. शनिवार को करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 40 लोगों की जान चली गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए.

बम धमकी का झटका: घर पर तलाशी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार आधी रात को विजय करूर से चेन्नई लौटे तो उनके नीलांकरी वाले घर पर बम धमकी का फोन आ गया. पुलिस ने तुरंत अलर्ट हो गई. बम डिस्पोजल स्क्वॉड, स्निफर डॉग्स और सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए. घर के बाहर वीडियो में डॉग्स को सूंघते देखा गया है. चेन्नई सिटी पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली है. अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.