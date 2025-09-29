Advertisement
JK News: जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद; खिल उठे कारोबारियों के चेहरे

Jammu Kashmir Tourist Places News: पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में बंद पड़े 48 में से 28 पर्यटक स्थल दोबारा खोले जा चुके हैं. इनमें से 12 को सोमवार को खोलने की मंजूरी दी गई. इस फैसले से प्रदेश के कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:33 PM IST
Jammu Kashmir Tourist Places Reopen News: जम्मू कश्मीर में हालात धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. इसे देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर प्रदेश के 12 पर्यटन स्थल फिर से आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं. एक्सपर्टों के मुताबिक, इन पर्यटन स्थलों का फिर से खुलना न केवल पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बढ़ावा है, बल्कि यह क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा और स्थिरता का भी संकेत है.

फिर से खोले गए बंद पड़े पर्यटक स्थल

रिपोर्ट के मुताबिक, इन पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने का आदेश जारी करने से पहले एलजी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा हालात की समीक्षा की. वहां से सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी मिलने के बाद उपराज्यपाल ने इन स्थलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ताकीद किया कि वे दोबारा खोले गए सभी पर्यटक स्थलों कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए. जिससे यहां आने वाले टूरिस्ट बेखौफ होकर प्रकृति का आनंद ले सकें. 

कश्मीर के पर्यटन व्यापारियों ने इस फैसले को पर्यटन क्षेत्र के लिए एक "गेम-चेंजर" बताया है. उनका कहना है कि इस फैसले से पर्यटकों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी और प्रदेश में फिर से टूरिज्म उछाल मार पाएगा. वहीं फैसले से खुश स्थानीय होटल मालिकों और ट्रैवल एजेंसियों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमोशनल पैकेज की योजना बनानी शुरू कर दी है. उन्होंने अधिकारियों से शीतकालीन पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी शेष पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का भी आग्रह किया है.

पहले खोले गए थे 16 टूरिस्ट प्लेस

चैंबर ऑफ कॉमर्स कश्मीर के अध्यक्ष तारिक गनी ने कहा, 'मैं माननीय उपराज्यपाल की ओर से 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के फैसले की बहुत सराहना करता हूं. इन स्थलों के बंद होने के कारण लोग सोच रहे थे कि क्या इन जगहों पर जाना अभी भी सुरक्षित है. यह एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है, वह भी शीतकालीन पर्यटन के दौरान. मैं उपराज्यपाल से अनुरोध करूंगा कि कुछ जगहें अभी भी बंद हैं और उन्हें भी खोल दिया जाए.'

बताते चलें कि इससे पहले उपराज्यपाल प्रशासन ने सुरक्षा रिपोर्ट सकारात्मक मिलने के बाद प्रदेश में बंद पड़े 16 पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की थी. अब यह दूसरा चरण है, जिसमें 12 पर्यटक स्थल खोले गए हैं. फिर से खोले गए पर्यटक स्थलों में जम्मू के 5 और कश्मीर के 7 पर्यटक स्थल शामिल हैं. 

इन जगहों पर घूम सकेंगे लोग

कश्मीर में जिन 7 पर्यटक स्थलों को फिर से खोला गया है, उनमें अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यानर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क, कमान पोस्ट शामिल हैं. वहीं जम्मू संभाग में दागन टॉप, रामबन, कठुआ में धागर और रियासी के सलाल में शिव गुफा शामिल हैं. 

दिल्ली की एक पर्यटक सुहाना ने कहा, 'यह यह एक बेहतरीन कदम है. इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी. इससे यह संदेश जाएगा कि कश्मीर सुरक्षित है. यहां का नज़ारा बेहद खूबसूरत और मनमोहक है. यहां कोई डर नहीं है. हम हर जगह सुरक्षाकर्मियों को तैनात देखते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग सुरक्षित महसूस करें.

पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद

बताते चलें कि पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद एहतियात के तौर पर 48 स्थलों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था, जिनमें से 28 को फिर से खोल दिया गया है जबकि 20 अभी भी बंद हैं. पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण प्रदेश को लगभग 42,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अब जैसे-जैसे स्थिति सुधर रही है तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पर्यटन व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा.

Syed Khalid Hussain

