जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी रह गए हैरान, तेलंगाना का गांव बना ‘रियल लाइफ फिल्म’ का सेट

Twin brothers marry twin sisters In Telangana: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है. जहां जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से शादी रचाई है. दूल्हे-दुल्हन की एक जैसी शक्ल देखकर मेहमान भी हैरान रह गए. गांव वालों के लिए यह शादी किसी फिल्म से कम नहीं रही और अब यह अनोखा विवाह इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.
तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हाल ही में हुई एक शादी ने लोगों को चौंका दिया है. आमतौर पर शादियां खुशियों और रस्मों के लिए याद रखी जाती हैं, लेकिन इस शादी की खासियत कुछ अलग ही थी. यहां एक परिवार के जुड़वां भाइयों ने दूसरे परिवार की जुड़वां बहनों से शादी रचाई और देखते ही देखते यह समारोह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.
दूल्हे भी जुड़वां, पहचानना मुश्किल
माचारेड्डी मंडल के घनपुर गांव के रहने वाले विजय और विनय बचपन से ही अपने एक जैसे चेहरे के कारण गांव में मशहूर हैं. दोनों की शक्ल इतनी मिलती है कि कई बार करीबी लोग भी कन्फ्यूज हो जाते हैं. जब उनकी शादी तय हुई तो लोगों को पहले ही अंदाजा था कि यह समारोह कुछ खास होने वाला है.
दुल्हनें भी हमशक्ल, मंच पर छा गया कन्फ्यूजन
इस शादी की असली दिलचस्पी तब बढ़ी जब पता चला कि दुल्हनें कीर्तना और कीर्ति भी जुड़वां बहनें हैं. तडवाई मंडल के डेमी कलां गांव की रहने वाली दोनों बहनों की शक्ल भी लगभग एक जैसी है. शादी के मंच पर जब दोनों जोड़े साथ बैठे तो मेहमानों के बीच हल्की-फुल्की हंसी और हैरानी का माहौल बन गया. कई लोग बार-बार पूछते रहे कि कौन सा दूल्हा किस दुल्हन के साथ है.
‘फिल्मी सीन’ जैसा लगा पूरा माहौल
शादी में शामिल एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह बिल्कुल फिल्म के सीन जैसा लग रहा था.जिंदगी में पहली बार ऐसी शादी देख रहे हैं.” लोगों ने मोबाइल फोन से तस्वीरें और वीडियो बनाकर इस खास पल को यादगार बना लिया. पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा और हर कोई इस अनोखी शादी की चर्चा करता नजर आया.
दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ रिश्ता
परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह रिश्ता आपसी समझ और खुशी से तय किया गया था. पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई और बुजुर्गों ने दोनों जोड़ों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया. एक जैसे दूल्हों और दुल्हनों को साथ सात फेरे लेते देख कई लोग भावुक भी हो गए.
सालों तक याद रहेगी यह शादी
गांव वालों का कहना है कि यह शादी अब इलाके की यादगार घटनाओं में शामिल हो चुकी है.लोग इसे “डबल खुशी वाली शादी” कह रहे हैं और मानते हैं कि ऐसी अनोखी शादी शायद ही दोबारा देखने को मिले.
