त्विशा शर्मा एक जिंदगी की हकदार थी, लेकिन सब कुछ बदल गया; कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी

12 मई 2026 की रात, त्विशा शर्मा ने भोपाल से घर फोन किया. मां से बात हो रही थी, अचानक लाइन कट गई. पिता ने दो घंटे तक कॉल की. किसी ने नहीं उठाया. जब फोन उठा, सास गिरिबाला सिंह ने तीन शब्द कहे: "वो अब नहीं रही." त्विशा 33 साल की थी. समर्थ सिंह से शादी को सिर्फ पांच महीने हुए थे. परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ताने शुरू हुए, मई के पहले हफ्ते में जबरदस्ती गर्भपात करवाया गया और व्हाट्सऐप संदेश यही कहते हैं: "मेरी जिंदगी नर्क बन गई है."

पोस्टमॉर्टेम की समस्या

यहां से मामला और गंभीर होता है. त्विशा का पोस्टमॉर्टेम AIIMS भोपाल में हुआ. रिपोर्ट में मौत का कारण "एंटीमॉर्टेम हैंगिंग" बताया गया, यानी फांसी के वक्त वो जिंदा थी. लेकिन जिस बेल्ट से कथित तौर पर फांसी लगाई गई, वो पहले पोस्टमॉर्टेम के दौरान मौजूद ही नहीं थी. परिवार और उनके वकील ने यह रिकॉर्ड पर कहा है: फांसी का कथित साधन टेबल पर रखे बिना ही मौत का कारण दर्ज कर दिया गया. बेल्ट की जांच किए बिना उससे हुई चोटों का दस्तावेज कैसे बन सकता है? वो बेल्ट ऑटोप्सी के दो दिन बाद अस्पताल पहुंची. कमिश्नर संजय कुमार ने इसे "चूक" कहा. त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने इसे वही कहा जो यह है: सबूतों से छेड़छाड़.

यह कोई छोटी तकनीकी गलती नहीं है. जब मौत का कारण ही विवाद में हो, तो लिगेचर का पोस्टमॉर्टेम में अनुपस्थित होना मेडिकल रिकॉर्ड में एक बड़ा खालीपन है. हर फोरेंसिक विशेषज्ञ यही कहेगा कि चोटों के साथ लिगेचर का मिलान बुनियादी जरूरत है, विकल्प नहीं. उसके बिना पूरे निष्कर्ष अधूरे हैं.

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इसीलिए AIIMS के पांच डॉक्टरों की टीम का महत्व इतना बड़ा है. ये देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के विशेषज्ञ हैं, जो पहली बार गायब रहे सबूत के साथ ताज़ी नजरों से जांच करेंगे. अगर बेल्ट पर मिले निशान पहली रिपोर्ट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाते, या चोटें नए सवाल उठाती हैं, तो परिवार को पहली बार कुछ ठोस मिलेगा. पहले पोस्टमॉर्टेम ने जो सवाल उठाए, दूसरे को उनके जवाब देने होंगे.

गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा त्विशा को गांजे की लती थी. पोस्टमॉर्टेम में नशे का कोई निशान नहीं. और फिर भी सेशन्स कोर्ट ने उनकी उम्र 63 साल और पूर्व जज की हैसियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. उधर त्विशा के पिता मुर्दाघर के बाहर खड़े थे, बेटी का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए.

पासा पलट रहा है

CBI जांच को मंजूरी मिल गई है. जब एक आरोपी खुद रिटायर्ड जज हो और न्यायिक व्यवस्था की बारीकियाँ जानती हो, तो स्थानीय जांच पर दबाव सिर्फ शक नहीं, संरचनात्मक हकीकत है. CBI के पास वो दूरी और अधिकार है जिसकी इस मामले को हमेशा से जरूरत थी.

समर्थ सिंह, जो पत्नी की मौत के दिन से फरार थे, उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली है और अब पुलिस के सामने समर्पण करेंगे. उन्होंने हाई कोर्ट में दावा किया था कि परिवार के व्हाट्सऐप संदेश "संपादित और अधूरे" हैं. वही संदेश जिनमें तिवशा ने अपने हाथों लिखा था कि उसकी जिंदगी नर्क बन गई है. अब उन्हें यह सब कानून के सामने कहना होगा.

अभी और क्या होना चाहिए

CBI की जांच असली होनी चाहिए. हर मैसेज, हर कॉल रिकॉर्ड, हर मेडिकल दस्तावेज की तफ्तीश होनी चाहिए. बेल्ट का फोरेंसिक विश्लेषण होना चाहिए और यह सवाल रिकॉर्ड पर जवाब मांगता है कि वो दो दिन तक कहां रही. गिरिबाला सिंह की जमानत, जिसे परिवार ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है, को उम्र और पूर्व हैसियत की आड़ में नहीं, तथ्यों के आधार पर परखा जाना चाहिए.

त्विशा के भाई आशीष ने सीधे कहा: पिता अदालत गए, कहा गया जमानत नहीं मिलेगी, मिल गई. दूसरे पोस्टमॉर्टेम के लिए गए, हाँ मिली, फिर ना मिली, फिर हाई कोर्ट. परिवार कानूनी मैराथन दौड़ रहा है जबकि आरोपी आराम कर रहे हैं.

यह अब बंद होना चाहिए. CBI आ गई है. AIIMS की टीम भोपाल जा रही है. समर्थ सिंह आखिरकार कानून का सामना करेंगे. अब सच सामने आना चाहिए. वो एक जिंदगी की हकदार थी. सच की हकदार थी. और इंसाफ की हकदार है. (लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)