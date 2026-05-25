'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना', SG तुषार मेहता की SC में दलील

भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि न्यायपालिका ट्विशा केस के आरोपियों को इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसमें एक पूर्व जज और वकील का नाम भी जुड़ा है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों- ट्विशा के घरवालों, ससुराल वालों और मीडिया से आग्रह किया है कि वे संयम बरतें और बयानबाजी से बचें. कोर्ट ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी. कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि CBI निष्पक्ष जांच करेगी. लोगों को जांच पर भरोसा रखना चाहिए.

ट्विशा को तकलीफ झेलनी पड़ी - SG मेहता

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्विशा की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि उसे शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ झेलनी पड़ी. तुषार मेहता ने कहा कि अब चाहे इसे आत्महत्या कहा जाए या कुछ और, एक बात तो साफ है कि ट्विशा की जान चली गई. ऐसे केस में माता-पिता के लिए सीख यही है कि बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना. तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा के जो मैसेज सामने आए, उससे पता चलता है कि वो नरक-जैसी जिंदगी जी रही थी.

हमें भी दुख है - SC

चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हुआ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें भी ट्विशा के घरवालों से सहानुभूति है, लेकिन कानून और प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है. बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि शादी के 6 महीने के अंदर ही यह घटना हो गई. ऐसे में माता पिता के पास भी फैसला लेने के लिए वक्त बहुत कम रहा.

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CBI करेगी ट्विशा की मौत की जांच

एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और इसके लिए जरूरी सरकारी प्रक्रिया आज ही पूरी कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी अपील की कि वह पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार के बयान दिखाने में संयम बरते. मीडिया उन लोगों के बयान लेने से परहेज करें, जो संभावित गवाह हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित और आरोपी पक्ष मीडिया में बयान देने के बजाए जांच एजेंसी के सामने ही अपनी बात रखें.

कोर्ट ने कहा कि लोग भी कयासबाजी से बचें और सीबीआई जांच पर भरोसा रखें. कोर्ट जब मीडिया, दोनों पक्षों को नसीहत दे रहा था, उसी वक्त तुषार मेहता ने कहा कि एक बात माननी होगी कि मीडिया की वजह से इस केस में इतनी प्रगति हुई है. तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने ट्विशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम दोबारा पोस्टमार्टम किया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है.

वकीलों की दलीलें

सुनवाई के दौरान वकील सिद्धार्थ दवे आरोपियों की ओर से पेश हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को दिए गए उनके मुवक्किल के बयान समाचार पत्र में छप रहे हैं. वहीं, तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा की सास टीवी चैनल में बयान देकर उसका चरित्र हनन तो कर रही हैं, पर पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. पुलिस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बावजूद वह बयान के लिए हाजिर नहीं हुईं. ऐसे में उनकी जमानत रद्द करने की मांग के साथ अर्जी दाखिल हुई है. वहीं, वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस केस में सबूत सुरक्षित रखने में बेहद लापरवाही हुई. पुलिस ने FIR भी 3 दिन बाद दर्ज की. हर दिन के साथ सबूत खत्म होते जा रहे हैं.

हम आरोपों को लेकर कोई राय नहीं दे रहे - SC

कोर्ट ने हालांकि जांच की तह में जाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी. भरोसा रखा जाना चाहिए कि इस केस में निष्पक्ष जांच होगी. कोर्ट ने साफ किया कि हम केस में आरोपों को लेकर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं. CBI अपने विवेक से सभी पहलुओं की जांच करेगी.

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