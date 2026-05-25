Advertisement
trendingNow13228438
Hindi Newsदेशनरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना, SG तुषार मेहता की SC में दलील

'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना', SG तुषार मेहता की SC में दलील

भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई जांच होने जा रही है. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई. इसी दौरान एमपी सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने जो कहा, वह बात हर मां-बाप के लिए एक मैसेज की तरह है. 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Anurag Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि न्यायपालिका ट्विशा केस के आरोपियों को इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसमें एक पूर्व जज और वकील का नाम भी जुड़ा है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों- ट्विशा के घरवालों, ससुराल वालों और मीडिया से आग्रह किया है कि वे संयम बरतें और बयानबाजी से बचें. कोर्ट ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी. कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि CBI निष्पक्ष जांच करेगी. लोगों को जांच पर भरोसा रखना चाहिए. 

ट्विशा को तकलीफ झेलनी पड़ी - SG मेहता

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्विशा की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि उसे शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ झेलनी पड़ी. तुषार मेहता ने कहा कि अब चाहे इसे आत्महत्या कहा जाए या कुछ और, एक बात तो साफ है कि ट्विशा की जान चली गई. ऐसे केस में माता-पिता के लिए सीख यही है कि बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना. तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा के जो मैसेज सामने आए, उससे पता चलता है कि वो नरक-जैसी जिंदगी जी रही थी. 

हमें भी दुख है - SC

चीफ जस्टिस ने कहा कि जो हुआ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें भी ट्विशा के घरवालों से सहानुभूति है, लेकिन कानून और प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है. बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि शादी के 6 महीने के अंदर ही यह घटना हो गई. ऐसे में माता पिता के पास भी फैसला लेने के लिए वक्त बहुत कम रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

CBI करेगी ट्विशा की मौत की जांच

एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और इसके लिए जरूरी सरकारी प्रक्रिया आज ही पूरी कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी अपील की कि वह पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार के बयान दिखाने में संयम बरते. मीडिया उन लोगों के बयान लेने से परहेज करें, जो संभावित गवाह हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित और आरोपी पक्ष मीडिया में बयान देने के बजाए जांच एजेंसी के सामने ही अपनी बात रखें. 

कोर्ट ने कहा कि लोग भी कयासबाजी से बचें और सीबीआई जांच पर भरोसा रखें. कोर्ट जब मीडिया, दोनों पक्षों को नसीहत दे रहा था, उसी वक्त तुषार मेहता ने कहा कि एक बात माननी होगी कि मीडिया की वजह से इस केस में इतनी प्रगति हुई है. तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने ट्विशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम दोबारा पोस्टमार्टम किया है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है. 

वकीलों की दलीलें

सुनवाई के दौरान वकील सिद्धार्थ दवे आरोपियों की ओर से पेश हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को दिए गए उनके मुवक्किल के बयान समाचार पत्र में छप रहे हैं. वहीं, तुषार मेहता ने कहा कि ट्विशा की सास टीवी चैनल में बयान देकर उसका चरित्र हनन तो कर रही हैं, पर पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. पुलिस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बावजूद वह बयान के लिए हाजिर नहीं हुईं. ऐसे में उनकी जमानत रद्द करने की मांग के साथ अर्जी दाखिल हुई है. वहीं, वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस केस में सबूत सुरक्षित रखने में बेहद लापरवाही हुई. पुलिस ने FIR भी 3 दिन बाद दर्ज की. हर दिन के साथ सबूत खत्म होते जा रहे हैं. 

हम आरोपों को लेकर कोई राय नहीं दे रहे - SC

कोर्ट ने हालांकि जांच की तह में जाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी. भरोसा रखा जाना चाहिए कि इस केस में निष्पक्ष जांच होगी. कोर्ट ने साफ किया कि हम केस में आरोपों को लेकर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं. CBI अपने विवेक से सभी पहलुओं की जांच करेगी.

पढ़ें: सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को इंसाफ की उम्‍मीद, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Twisha Sharma

Trending news

'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना'
Twisha Sharma
'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना'
NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी
Jammu Kashmir
NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी
यूरोप दौरे से कहीं बड़ा था यह संदेश: एक दशक की परिणाम आधारित कूटनीति की झलक
PM Modi
यूरोप दौरे से कहीं बड़ा था यह संदेश: एक दशक की परिणाम आधारित कूटनीति की झलक
BJD को लगा बड़ा झटका, नवीन पटनायक के करीबी देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी
Debashish Samantaray
BJD को लगा बड़ा झटका, नवीन पटनायक के करीबी देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी
मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
Mumbai News
मुंबई की सोसाइटी में 'बकरे पर गदर', कुर्बानी की मनाही के बाद छिड़ा संग्राम
सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को मिलेगा इंसाफ, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच
Twisha Sharma Case
सुप्रीम सुनवाई से ट्विशा को मिलेगा इंसाफ, SC ने कहा- CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
Uniform Civil Code
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत