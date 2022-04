भारतीय मौसम विभाग का ट्विटर हैंडल हुआ हैक, पोस्ट हो गए डिलीट

नई दिल्ली: साइबर हैकर्स ने शनिवार देर शाम भारतीय मौसम विभाग का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया. हैकर्स ने वहां पर एक बिजनेस कंपनी का विज्ञापन डाल दिया. विभाग अभी तक अपने ट्विटर हैंडल को रिस्टोर नहीं कर पाया है.

भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, 'हमारा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है. हम उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं.'

#UPDATE | Our Twitter account has been hacked, we are trying to restore it: India Meteorological Department's Director-General Mrutyunjay Mahapatra to ANI

— ANI (@ANI) April 9, 2022