ट्विटर यूजर ने की पाबंदियां न लगाने की मांग, केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब; बोले- आप नहीं मरेंगे.. एंजॉय करें

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का संक्रमण धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन (Covid-19 Omicron Variant) तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है और इसको लेकर लोगों को डर सताने लगा है. इसी बीच एक ट्विटर यूजर ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) से पाबंदियां ना लगाने की अपील की तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि चिंता मत करो भाई, तुम नहीं मरोगे.

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय कानून किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बीच अपनी गाड़ी को धक्का लगाते दिख रहे थे. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लोगों को सलाह दी और लिखा कि तवांग के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और पर्यटक यहां की उचित जानकारी लेने के बाद ही आएं. उनके ट्वीट पर आशीष सिंघवी नाम के एक यूजर ने ऐसी बात लिख दी कि किरेन रिजिजू को रिप्लाई देना पड़ा.

Advise to tourists visiting Tawang in Arunachal Pradesh at this point of time. It is reported heavy snow fall between Baishakhi, Sela Pass and Nuranang. Pls get proper information before you move because the road is extremely dengerous to drive and temperature goes down to -25 ! pic.twitter.com/sLYM9aF4Fh

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 26, 2021