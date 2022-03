पकड़ने गए थे मछली, अब खाएंगे जेल की हवा; कोर्ट ने सुनाई सजा

दिसपुरः असम में 2 जनप्रतिनिधियों को मछली पकड़ना इतना भारी पड़ गया कि जेल की हवा खानी पड़ी. मामला प्रदेश के गोलाघाट जिले का है. यहां एक स्थानीय कोर्ट ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध तरीके से मछली पकड़ने और वन रेंजरों पर हमला करने के करीब 12 साल पुराने मामले में राज्य के 2 पूर्व विधायकों को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है.

5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर, उन्हें 2 महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कौशिक हजारिका ने 2009 के मामले में पूर्व विधायक जितेन गोगोई और कुशल डोवारी समेत 5 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है.

घटना के समय दोनों थे निर्दलीय विधायक

उस समय गोगोई और डोवारी क्रमशः बोकाखत और थौरा सीटों से निर्दलीय विधायक थे. उन पर अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय उद्यान में जबरन घुसने और उद्यान में अवैध तरीके से मछली पकड़ने का आरोप था. तत्कालीन वन रेंजर डंबरूधर बोरो ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिसके चलते दोनों विधायक और उनके साथी बोरो को धमकाने और मारपीट करने लगे थे.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सजा

बोरो ने बाद में उनके खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था और उन्हें अब स्थानीय कोर्ट ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा सुनाई है. मामले के सभी 5 दोषी जमानत पर हैं और उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना होगा होगा, क्योंकि उन्हें दी गई सजा की अवधि तीन साल से कम है.

