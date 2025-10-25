Viral Video: कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल

Women Officers Fight: अब तक नेताओं के बीच लड़ाई तो आपने खूब देखी होगी. लेकिन अब महाराष्ट्र के नागपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं और दो महिला अफसर आपस में झगड़ती नजर आ रही हैं.

दरअसल कार्यक्रम था रोजगार मेले का, जिसे डाक विभाग ने आयोजित किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूथ से बात कर रहे थे. लेकिन उसी वक्त महिला अफसर लड़तीं नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

पोस्टल सर्विसेज में काम करने वाली ये दोनों महिला अफसर मंच पर नितिन गडकरी के बराबर में सोफे पर बैठी थीं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.

Cat fight between female officers on Nitin Gadkari podium Add Zee News as a Preferred Source Ab andaj lagao enke patiyo ka haal Cc @gharkekalesh pic.twitter.com/RPn1fJA7fu — Suraj (@suraj_Hindustan) October 25, 2025

वीडियो में क्या है?

दरअसल वीडियो में महिला अफसर एक दूसरे को धक्का मारती नजर आ रही हैं. वे दोनों एक-दूसरे को खिसकने के लिए कह रही हैं. एक अधिकारी तो दूसरी को धक्का मारती और चिकोटी काटती भी दिख रही है. लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है.

बताया गया कि पोस्टमास्टर जनरल (पीएमजी) के चार्ज और पद को लेकर यह पूरा विवाद है. नारंगी साड़ी में नजर आ रहीं पोस्टमास्टर जनरल शोभा मधले का कर्नाटक के घरवाड़ में 8 सितंबर को ट्रांसफर हो गया था. किसी नए शख्स के अपॉइंटमेंट तक इस पद का चार्ज नवी मुंबई की पोस्टमास्टर जनरल ग्रे साड़ी में नजर आ रहीं सुचिता जोशी को दिया गया. लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ शोभा मधले ने कोर्ट से स्टे ले लिया. अब जोशी और मधले के बीच तनातनी जारी है. इसकी बानगी रोजगार मेले में भी देखने को मिली.

गिर सकती है गाज

जब रोजगार मेले का कार्यक्रम चल रहा था, तब दोनों अधिकारी काले सोफे पर बैठी थीं. इसके बाद दोनों के बीच मंच पर ही झगड़ा शुरू हो गया. मधाले ने पहले तो जोशी को हाथ पर धक्का मारा, जिससे पानी सोफे पर गिर गया. कहा जा रहा है कि मधाले ने जोशी को कोहनी से धक्का मारा और चिकोटी भी काटी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने हुई इस गैरजिम्मेदाराना हरकत के बाद अब दोनों ही महिला अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.