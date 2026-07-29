/बारामूला पुलिस ने सुलझाया गैंगरेप मामला, दो ड्राइवर गिरफ्तार; यूं पकड़े गए हैवान

बारामूला पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़्तार किया है. इन पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने, हमले का वीडियो बनाने और उसे फैलाने का आरोप है. इसी वीडियो की वजह से जांचकर्ता उन्हें पकड़ पाए. आरोपियों की पहचान शाकिर गनी लोन (23) - जो JCB ड्राइवर है - और अशरफ हामिद डार - जो सूमो ड्राइवर है, के तौर पर हुई है. दोनों बारामूला के जलश्री ड्रंगबल के रहने वाले हैं.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 3 जुलाई को जलश्री ड्रंगबल में हुई थी. पीड़िता 25 जुलाई को यानी 22 दिन बाद, बारामूला पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि वह एक पुरुष दोस्त के साथ बाहर गई थी, तभी दोनों आरोपियों ने उनका पीछा किया, उसके दोस्त के साथ मारपीट की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया, और फिर बारी-बारी से उसके साथ रेप किया.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर हमले का वीडियो मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और बाद में दूसरों को दिखाया. फ़ुटेज के फैलने से एक अहम सुराग मिला, जिससे जांचकर्ताओं को संदिग्धों की पहचान करने और घटनाक्रम का पता लगाने में मदद मिली.
बारामूला पुलिस स्टेशन में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत FIR नंबर 112/2026 दर्ज की गई है.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारामूला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) गुरिंदर पाल सिंह ने SDPO, SHO और जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर मीनाक्षी के साथ बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वे पुलिस कस्टडी में हैं. जांचकर्ताओं ने ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं, जरूरी चीज़ें बरामद की हैं और घटनाक्रम को समझने और और सबूत जुटाने के लिए आरोपियों को अपराध वाली जगह पर ले गए हैं.
इस घटना से पूरी घाटी में भारी आक्रोश है और कई लोग इसे हाल के वर्षों में सामने आए सबसे परेशान करने वाले अपराधों में से एक बता रहे हैं. बारामूला पुलिस की तेज़ी से की गई जांच की तारीफ़ करते हुए लोगों ने आरोपियों के लिए सबसे कड़ी सज़ा और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है.
दोनों गिरफ्तार आरोपी पेशे से ड्राइवर हैं. गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शाकिर अहमद लोन और मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है. दोनों जलशीरी के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों पेशे से चालक (ड्राइवर) हैं, जबकि 27 वर्षीय अशरफ विवाहित है. एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच कानून के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर की जा रही है.