कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

Two Hybrid Terrorist Arrested In Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर (Sopore) में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 22 आरआर (22 RR) और 179 बीएन सीआरपीएफ (179BN CRPF) के साथ मिलकर सादिक कॉलोनी, मोमिनाबाद (Sadeeq Colony, Mominabad), सोपोर में एक ज्वॉइंट नाका ऑपरेशन के दौरान 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. इलाके में संदिग्ध लोखों की आवाजाही की विशेष सूचना मिलने के बाद ये नाका लगाया गया था.

कैसे पकड़े गए आतंकी?

जांच के दौरान, फ्रूट मंडी सोपोर से आहत बाबा क्रॉसिंग की ओर वहां आ रहे 2 लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखकर भागने की कोशिश की. ज्वॉइंट टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

J&K | Two hybrid terrorists, Shabir Najar & Shabir Mir, arrested during a joint operation launched by Police and Security Forces in Moominabad, Sopore. Incriminating materials, arms & ammunition recovered. Investigation going on: Kashmir Zone Police pic.twitter.com/BEhLL7e2cd — ANI (@ANI) November 13, 2025

गिरफ्तार आतंकियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शब्बीर अहमद नजर, पुत्र मोहम्मद अकबर नजर निवासी मोहल्ला तौहीद कॉलोनी माजबुग और शब्बीर अहमद मीर, पुत्र मोहम्मद सुल्तान मीर निवासी ब्रथ सोपोर के रूप में हुई है. उनके पास से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 20 ज़िंदा कारतूस और 2 हथगोले सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ये बरामदगी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का संकेत देती है. इसको लेकर, पुलिस स्टेशन सोपोर में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 253/2025 दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है.