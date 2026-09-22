/AC में ब्लास्ट, मौत के आगोश में 2 नवजात; तेलंगाना के अस्पताल में आग से हाहाकार

Telangana News: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) वार्ड में सोमवार देर रात आग लगने से दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई. यह घटना रात करीब 11:50 बजे हुई. वार्ड में भर्ती 25 अन्य शिशुओं को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. आदिलाबाद जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (DMHO) डॉ. साधना के अनुसार, आग SNCU के रिसेप्शन एरिया में एयर कंडीशनर में आग लगने के कारण लगी थी.
DMHO ने कहा, 'SNCU के दो हिस्से हैं, एक तरफ 11 बेड और दूसरी तरफ 13 बेड हैं, जबकि SNCU के ठीक सामने कंगारू मदर केयर एरिया में चार बेड हैं. ये सेक्शन बंद हैं और इनमें कांच की खिड़कियां हैं, जिसकी वजह से आग लगने के बाद यूनिट के अंदर धुआं भर गया. जैसे ही आग का पता चला, मरीजों के साथ आए लोगों ने कांच की खिड़कियां तोड़ दीं ताकि धुआं बाहर निकल सके और प्रभावित इलाकों से बच्चों को बाहर निकालने में मदद की.'
बचाए गए शिशुओं को बाद में आगे के इलाज के लिए पास के निजी अस्पतालों में भेजा गया. डॉ. साधना ने बताया कि जिन दो शिशुओं की मौत हुई, उनकी उम्र पांच और चार दिन थी और वे समय से पहले जन्मे (प्री-टर्म) बच्चे थे. उनमें से एक की मौत घटना के तुरंत बाद हो गई, जबकि दूसरे की मौत चार घंटे बाद हुई.
आग की सूचना मिलने पर एक फायर टेंडर को अस्पताल भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर दुख जताया और दोनों नवजातों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि इस घटना में दो नवजातों की मौत बेहद दुखद है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अस्पताल में इलाज करा रहे बच्चों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करें और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखें.
रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों से आग लगने के कारणों पर रिपोर्ट मांगी. उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य भर के अस्पतालों में आग से बचाव और सुरक्षा के अन्य उपायों को और मजबूत किया जाए.
स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने मौतों पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने इस मुश्किल समय में परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, 'घटना के समय वार्ड में मौजूद अन्य बच्चों की हालत स्थिर है और किसी में भी कोई जटिलता नहीं देखी गई है.' उन्होंने भी अधिकारियों को आग लगने के कारणों की तुरंत जांच शुरू करने का आदेश दिया.