Indian MP Salary: एक कांग्रेस तो दूसरे बीजेपी से...लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया इनकार; क्या आप जानते हैं नाम?

MPs Who Don't Take Salary: सांसद अक्सर अपनी सैलरी और भत्ते बढ़ाने के लिए पार्टी लाइन से हटकर एक साथ आते देखे जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सैलरी में एक पैसा भी नहीं चाहिए.राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मिले जवाब से पता चलता है कि मौजूदा लोकसभा में सिर्फ दो सांसदों ने अपनी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है. इसमें से एक बीजेपी और दूसरे कांग्रेस से हैं.

ये दोनों MP ऐसे चुनाव क्षेत्रों से हैं, जिनके बीच 2,575 किलोमीटर की दूरी है. ये इलाके हैं कुरुक्षेत्र और इंफाल. हालांकि इनमें से एक सांसद ने तो एक कदम और आगे बढ़कर ऑफिस के साथ मिलने वाले सरकारी भत्ते भी नहीं लेने का फैसला किया है.

कौन हैं सैलरी नहीं लेने वाले ये दो सांसद

लोकसभा सेक्रेटेरिएट से मिले RTI जवाब के मुताबिक, ये दो MP कुरुक्षेत्र से MP नवीन जिंदल और इनर मणिपुर से MP डॉ. बिमोल अकोइजाम अंगोमचा हैं. इसके अलावा, जिंदल ने अपने ऑफिशियल भत्ते भी नहीं लेने का फैसला किया है.

इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक, ये दोनों सांसद बहुत अलग-अलग परिस्थितियों से आते हैं. कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल के पास 1214 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि डॉ. बिमोल अकोइजाम अंगोमचा के पास 97 लाख की संपत्ति है.

नवीन जिंदल 18वीं लोकसभा के सबसे अमीर सांसदों में शुमार हैं. लेकिन वह सबसे रईस नहीं हैं. पहले पायदान पर गुंटूर से तेलुगु देशम के MP चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं, जिन्होंने 5,705 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति बताई है. उनके बाद BJP MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं, जिन्होंने 4,568 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है.

फिलहाल 481 सांसद ले रहे सैलरी

लोकसभा के 481 मौजूदा सदस्य, जिनकी ऑफिशियल संख्या 543 है, सैलरी ले रहे हैं. लेकिन RTI के जवाब में बाकी MPs की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है. गौर करने वाली बात है कि संसद के निचले सदन में कुल 543 सीटें हैं, हालांकि अभी दो खाली हैं.

आखिरी बार कब बढ़ी थी सांसदों की सैलरी

भारतीय सांसदों की तनख्वाह और भत्तों में इजाफा करने का ऐलान मार्च 2025 से किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना गया. अब राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की तनख्वाह संशोधन के बाद 1 लाख से बढ़कर 1.24 लाख तक हो गया है. यानी करीब 24 फीसदी की बढ़ोतरी. इससे पहले 2018 में सांसदों की सैलरी और भत्ते बढ़ाए गए थे.

पहले सांसदों को 2000 रुपये भत्ता मिलता था, जो अब 2500 रुपये है. इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25000 रुपये महीने से बढ़ाकर 31000 कर दी गई है.