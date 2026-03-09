Advertisement
trendingNow13135153
Hindi NewsदेशIndian MP Salary: एक कांग्रेस तो दूसरे बीजेपी से...लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया इनकार; क्या आप जानते हैं नाम?

Indian MP Salary: एक कांग्रेस तो दूसरे बीजेपी से...लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया इनकार; क्या आप जानते हैं नाम?

Indian MP Salary: सांसदों की सैलरी और भत्तों को लेकर काफी बहस होती रहती है. साल 2025 में उनकी तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया गया था. लेकिन क्या आप जानते हैं दो सांसद ऐसे भी हैं, जो सैलरी ही नहीं लेते हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian MP Salary: एक कांग्रेस तो दूसरे बीजेपी से...लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया इनकार; क्या आप जानते हैं नाम?

MPs Who Don't Take Salary: सांसद अक्सर अपनी सैलरी और भत्ते बढ़ाने के लिए पार्टी लाइन से हटकर एक साथ आते देखे जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सैलरी में एक पैसा भी नहीं चाहिए.राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मिले जवाब से पता चलता है कि मौजूदा लोकसभा में सिर्फ दो सांसदों ने अपनी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है. इसमें से एक बीजेपी और दूसरे कांग्रेस से हैं.

ये दोनों MP ऐसे चुनाव क्षेत्रों से हैं, जिनके बीच 2,575 किलोमीटर की दूरी है. ये इलाके हैं कुरुक्षेत्र और इंफाल. हालांकि इनमें से एक सांसद ने तो एक कदम और आगे बढ़कर ऑफिस के साथ मिलने वाले सरकारी भत्ते भी नहीं लेने का फैसला किया है.

कौन हैं सैलरी नहीं लेने वाले ये दो सांसद

लोकसभा सेक्रेटेरिएट से मिले RTI जवाब के मुताबिक, ये दो MP कुरुक्षेत्र से MP नवीन जिंदल और इनर मणिपुर से MP डॉ. बिमोल अकोइजाम अंगोमचा हैं. इसके अलावा, जिंदल ने अपने ऑफिशियल भत्ते भी नहीं लेने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक, ये दोनों सांसद बहुत अलग-अलग परिस्थितियों से आते हैं. कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल के पास 1214 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि डॉ. बिमोल अकोइजाम अंगोमचा के पास 97 लाख की संपत्ति है.

नवीन जिंदल 18वीं लोकसभा के सबसे अमीर सांसदों में शुमार हैं. लेकिन वह सबसे रईस नहीं हैं. पहले पायदान पर गुंटूर से तेलुगु देशम के MP चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं, जिन्होंने 5,705 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति बताई है. उनके बाद BJP MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं, जिन्होंने 4,568 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है.

फिलहाल 481 सांसद ले रहे सैलरी

लोकसभा के 481 मौजूदा सदस्य, जिनकी ऑफिशियल संख्या 543 है, सैलरी ले रहे हैं. लेकिन RTI के जवाब में बाकी MPs की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है. गौर करने वाली बात है कि संसद के निचले सदन में कुल 543 सीटें हैं, हालांकि अभी दो खाली हैं.

आखिरी बार कब बढ़ी थी सांसदों की सैलरी

भारतीय सांसदों की तनख्वाह और भत्तों में इजाफा करने का ऐलान मार्च 2025 से किया गया था और इसे 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना गया. अब राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की तनख्वाह संशोधन के बाद 1 लाख से बढ़कर 1.24 लाख तक हो गया है. यानी करीब 24 फीसदी की बढ़ोतरी. इससे पहले 2018 में सांसदों की सैलरी और भत्ते बढ़ाए गए थे.

पहले सांसदों को 2000 रुपये भत्ता मिलता था, जो अब 2500 रुपये है. इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25000 रुपये महीने से बढ़ाकर 31000 कर दी गई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Indian MP Salary

Trending news

एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?