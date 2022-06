UP News: गाड़ी पर विधायक लिखवा कर रहे थे वसूली, पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा; किया ऐसा हाल

Illegal Recovery By Miscreants In UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) जिले में विधायक का नाम इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करने और अवैध तरीके से वसूली करने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने कार पर विधायक (MLA) लिखवा रखा था और इसी बात फायदा उठाते थे. आरोप के मुताबिक, वो लोगों को डराते-धमकाते थे और पैसे वसूल लेते थे. लेकिन अब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

विधायक का डर दिखा करते थे वसूली

बता दें कि कार पर विधायक लिखवाकर अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इन लोगों ने जैसे ही पुलिस को देखा तो भागने लगे. फिर पुलिस ने उनका पीछा किया और आखिरकार दोनों दबोचे गए. दोनों आरोपियों ने विधायक के नाम पर आतंक मचा रखा था. आरोप है कि ये दोनों लोगों को धमकाते थे और अवैध वसूली करते थे.

डराने के लिए करते थे ये काम

एसपी शुभम पटेल ने बताया कि पुलिस को ऐसी खबर मिली थी कि दो फर्जी लोग अपनी गाड़ी पर विधायक लिखवाकर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर ट्रक ड्राइवरों पर रौब गांठते हुए उनसे वसूली कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

उन्होंने आगे बताया कि इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो कार सवार युवक भागने लगे, मगर पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया. उनकी पहचान कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह और निर्भय सिंह के रूप में हुई है. दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

(इनपुट- भाषा)

ये भी पढ़ें- अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप हैं जिम्मेदार? सर्वे में खुलासा

LIVE TV