Red Fort Blast: 2 लोग i20 कार खरीदने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला डीलर क्या बोला?

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:34 PM IST
Red Fort Blast Delhi: दिल्ली लालकिला बम धमाके के बाद अब जांच तेज हो गई है. एजेंसियां घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हैं और देशभर में आतंक के इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करने की कवायद जारी है. कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं जबकि कुछ हिरासत में लिए गए हैं. इस बीच उस आई-20 कार के बारे में नई जानकारी सामने आई है, जिससे लाल किले की लाल बत्ती पर ब्लास्ट किया गया. जिस कंपनी से यह सेकंड हैंड कार खरीदी गई थी, वहां काम करने वाले एक शख्स ने अहम जानकारी दी है. 

कार पसंद आई, उसी दिन कर दी पेमेंट

हरियाणा के फरीदाबाद में आई20 कार रॉयल कार जोन से खरीदी गई थी. यह कंपनी सेकंड हैंड कार खरीदती और बेचती है. वहां काम करने वाले अमित पटेल ने कहा, '29 अक्टूबर को हमारे स्टाफ के सोनू को कॉन्टैक्ट किया गया था. दो लोग आई-20 कार देखने आए. उनको कार पसंद आई और उन्होंने उसी दिन पेमेंट कर दी और कार ले गए. एक कस्टमर का नाम आमिर रशीद था और दूसरे शख्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, सोनू को दिल्ली से फोन आया कि वह सारे दस्तावेज तैयार रखे और टीम जल्द ही उसे कलेक्ट करने के लिए पहुंच रही है. उसी रात को टीम पहुंची और हमने उसे सारे डॉक्युमेंट्स और सीसीटीवी दे दिया. पुलिस अब जांच कर रही है. आमिर रशीद की आईडी पुलवामा की है.'   

मुजम्मिल की गिरफ्तारी से घबराया था उमर

इसी आई20 कार में आधा अधूरा विस्फोटक लगाकर उमर ने लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि वह फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी से घबरा गया, जिसके यहां से विस्फोटक बरामद हुआ था. पुलवामा का रहने वाला उमर पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार था. लेकिन सारा प्लान उसके साथियों के पकड़े जाने के बाद से फेल हो गया. इसके बाद उसने घबराकर हमले को अंजाम दिया.  

महाराष्ट्र एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

दूसरी ओर, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने ठाणे और पुणे में संदिग्धों के घर पर रेड मारी. इस दौरान एटीएस की टीम ठाणे जिले के मुंब्रा कौसा इलाके में एक मदरसे के शिक्षक के घर और पुणे के कोंढवा स्थित एक घर पहुंची. यह कार्रवाई हाल ही में गिरफ्तार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर इलियास हंगरगेकर के मामले की जांच के तहत की गई. अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से संदिग्धों के नाम उजागर नहीं किए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक संदिग्ध मुंब्रा का शिक्षक इब्राहिम आबिदी है, जो जमात-ए-इस्लामिया से जुड़ा बताया जा रहा है.

एटीएस ने साफ किया है कि ये छापेमारियां दिल्ली में सोमवार को हुए कार बम विस्फोट से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि एजेंसी जम्मू-कश्मीर, फरीदाबाद और दिल्ली की हालिया गतिविधियों का महाराष्ट्र से किसी संभावित संबंध की जांच कर रही है.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

