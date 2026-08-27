/एक जानवर पर दो लोगों ने किया दावा, फिर भैंस ने खुद चुना ‘अपना घर’; अब DNA टेस्ट की नौबत क्यों आई?

बिहार के गयाजी से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. आज तक आपने सुना होगा कि DNA टेस्ट इस्तेमाल अक्सर पिता का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहां एक भैंस का DNA टेस्ट किया जा रहा है, वो भी उसके मालिक का पता करने के लिए. बताया जा रहा है कि सूरज यादव और प्रकाश मांझी ने एक ही भैंस पर अपना दावा जताया है. यादव का दावा है कि उनकी भैंस गया जिले के उनके गांव, सेउतार से गायब हो गई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें वह प्रकाश मांझी के घर में मिली और वे उसे वापस घर ले आए. इसके बाद मांझी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मांझी का कहना है कि उन्होंने किसी से कानूनी तौर पर भैंस लीज पर ली थी.
पुलिस का शुरुआती समाधान बहुत ही देसी था. उन्होंने बस भैंस को अपना रास्ता खुद खोजने दिया, वह यादव के घर चली गई, जिससे मांझी इतने नाराज हुए कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा दी. जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है.
इसके बाद पुलिस अधिकारी ने इस समस्या को सीधे सुलझाने का फैसला किया और जरूरत पड़ने पर DNA टेस्ट का आदेश दिया. वैभव ने कहा,'हमने DNA टेस्ट को एक विकल्प के तौर पर सोचा है, क्योंकि इससे हमें दोनों दावेदारों के मवेशियों के रिकॉर्ड से मिलान करने में मदद मिलेगी और पता चल सकेगा कि जानवर का असली मालिक कौन है.' पुलिस ने दोनों दावेदारों से भैंस के रिकॉर्ड मांगे हैं. क्योंकि इनमें वंशावली की जानकारी होगी, इसलिए पुलिस उस भैंस के DNA का मिलान उसके पूर्वजों या भाई-बहनों के DNA से कर सकती है.
अतरी से RJD के पूर्व विधायक, अजय यादव उर्फ रंजीत यादव, सोमवार को यादव के समर्थकों के साथ मगध IG विकास वैभव से मिले और शिकायत की कि उन्हें कैसे परेशान किया गया है. पूर्व विधायक ने IG से पूछा,'भैंस के विवाद में SC/ST का केस दर्ज किया गया है. केस लड़ने में उस गरीब आदमी का जो पैसा खर्च होगा, वह नई भैंस खरीदने के खर्च से कहीं ज्यादा होगा. क्या यह सही है कि उसे एक जानवर को लेकर हुए विवाद के लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े?'
हालांकि अगर बात DNA टेस्ट तक जाएगी तो यह इंसानों के होने वाले DNA टेस्ट से अलग होगा. यहां DNA का इस्तेमाल भैंस की जेनेटिक पहचान और रिश्तेदारी पता करने के लिए किया जा सकता है, ताकि यह जांचा जा सके कि विवादित भैंस किसके पुराने पशु-रिकॉर्ड, माता-पिता या भाई-बहनों से जेनेटिकली मैच करती है.