भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर चौंक जाएंगे

Independence Day 2025: 15 अगस्त भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है. हर साल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं. यह परंपरा 1947 से लगातार चली आ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में ऐसे दो प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्हें यह सम्मान कभी नहीं मिल सका. आइए जानते हैं, इसके पीछे की वजह के बारे में.

गुलजारीलाल नंदा

गुलजारीलाल नंदा दो बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने. पहली बार 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, जबकि दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद. इन दोनों बार उनका कार्यकाल करीब 13-13 दिन का था, चूंकि इस अंतरिम अवधि में 15 अगस्त का दिन नहीं आया, इसलिए उन्हें कभी लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला.

चंद्रशेखर

चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को भारत के आठवें प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 तक पद पर रहे. उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने से थोड़ा अधिक रहा. उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता थी और उनकी सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी हुई थी. लेकिन कुछ ही महीनों में यह समर्थन खत्म हो गया और चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा. उनके कार्यकाल के दौरान भी 15 अगस्त नहीं आया, इसलिए वे भी तिरंगा फहराने का यह गौरव नहीं पा सके.

लाल किले से तिरंगा फहराने का महत्व

15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले से तिरंगा फहराया. तब से यह परंपरा हर साल निभाई जाती है. लाल किले से तिरंगा फहराना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक गर्व और स्वतंत्रता की पहचान है. इस मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए सरकार की दिशा और नीतियां बताते हैं. यह हर प्रधानमंत्री के लिए जीवन का एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण होता है.