/शोपियां एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर ऑपरेटिव जाकिर गनी समेत 2 का हुआ सफाया; ऑपरेशन अब भी जारी

Jammu-Kashmir Shopian Encounter Latest Updates: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं. सूत्रों का कहना है कि मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष ऑपरेटिव भी हो सकता है. हालांकि, सेना ने अभी मारे गए आतंकियों की पहचान की पुष्टि नहीं की है. इसके साथ ही आतंकियों के अन्य संभावित आतंकियों को दबोचने के लिए अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है.