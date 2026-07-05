/शोपियां एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर ऑपरेटिव जाकिर गनी समेत 2 का हुआ सफाया; ऑपरेशन अब भी जारी

Jammu-Kashmir Shopian Encounter Latest Updates: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं. सूत्रों का कहना है कि मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष ऑपरेटिव भी हो सकता है. हालांकि, सेना ने अभी मारे गए आतंकियों की पहचान की पुष्टि नहीं की है. इसके साथ ही आतंकियों के अन्य संभावित आतंकियों को दबोचने के लिए अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है.
सूत्रों के मुताबिक, खुफिया सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स की 20, 34 और 44 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिटों, 3 पैरा स्पेशल फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने शोपियां जिले के चानपोरा गांव में तलाशी अभियान शुरू किया. खुद को फंसते देख देर शाम करीब 7:45 बजे आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी. जिसके साथ ही वहां एनकाउंटर शुरू हो गया.
कई घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया. मारे गए दो आतंकियों में एक लश्कर ए तैयबा से जुड़ा जाकिर अहमद गनी और उसका साथी लतीफ भट्ट बताया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां दोनों आतंकियों के शवों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.
सूत्रों के मुताबिक, जाकिर गनी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध ऑपरेटिव था. उसे सुरक्षा एजेंसियों ने A++ श्रेणी का आतंकवादी घोषित कर रखा था. वह कई आतंकी हमलों में वांछित था. एनआईए ने अक्टूबर 2025 में कुलगाम की अदालत में उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करवाया था.
जाकिर गनी पर घाटी में सुरक्षा बलों पर हमलों और टारगेट किलिंग्स में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं. सुरक्षाबलों को शक है कि मारे गए आतंकियों को और साथी भी हो सकते हैं. इसलिए अभी ऑपरेशन बंद नहीं किया गया है और सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल के पास अपनी घेराबंदी मजबूत कर रखी है.