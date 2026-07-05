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शोपियां एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर ऑपरेटिव जाकिर गनी समेत 2 का हुआ सफाया; ऑपरेशन अब भी जारी

Jammu-Kashmir Shopian Encounter News: जम्मू-कश्मीर के शोपियां में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकी ढेर कर दिए हैं. मारे गए आतंकियों में लश्कर ऑपरेटिव जाकिर गनी भी शामिल बताया जा रहा है. यह ऑपरेशन अब भी जारी है और आतंकियों के बचे साथियों की तलाश की जा रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 02:43 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:43 AM IST
शोपियां एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर ऑपरेटिव जाकिर गनी समेत 2 का हुआ सफाया; ऑपरेशन अब भी जारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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