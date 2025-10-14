Advertisement
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में दो आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

2 Terrorists Killed Along LoC In Kupwara: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 14, 2025, 08:28 AM IST
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में दो आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

2 Terrorists Killed Along LoC In Kupwara in JK: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है. आईजीपी कश्मीर ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों के शव बरामद किए गए हैं, और इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है. 

सोमवार शाम से ऑपरेशन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अक्टूबर की शाम 7 बजे से भारत-पाकिस्तान बॉर्डर (LOC) के पास कुंबकडी के जंगल में यह ऑपरेशन जारी है. आतंकियों ने यहां से घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षाबलों ने नाकाम किया है.

कुलगाम में इसके पहले मारे गए थे आतंकी
इससे पहले 8 सितंबर को सेना ने कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था. गुड्डर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी. सेना ने इसे 'ऑपरेशन गुड्‌डर' नाम दिया था. इस दौरान घायल हुए दो जवान भी शहीद हुए थे. ऑपरेशन गुड्‌डर में मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां के रहने वाले आमिर अहमद डार के तौर पर हुई थी. वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से एक्टिव था. पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में यह भी शामिल था.

माछिल सेक्टर LoC का संवेदनशील इलाका
माछिल सेक्टर LoC का संवेदनशील इलाका है, जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं. यह घटना गुगलधार क्षेत्र की हालिया कार्रवाई (जहां भी दो आतंकी मारे गए थे) के ठीक बाद हुई है, जो सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाती है. सर्दियों से पहले ऐसी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सेना और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इसे विफल कर दिया. यह सफलता क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक और मजबूत कदम है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय

