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20 साल का लंबा इंतजार और PM मोदी को लेटर, कैप्टन विर्दी हत्याकांड के आरोपी को भारत लाने की तैयारी हुई तेज

Fugitive Hussain Shattaf: UAE ने 2006 में हुए मर्चेंट नेवी कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी मर्डर केस के मुख्य आरोपी हुसैन शताफ के प्रत्यर्पण पर भारत से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं. फर्जी दस्तावेजों पर फरार आरोपी को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Aug 05, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:21 AM IST
20 साल का लंबा इंतजार और PM मोदी को लेटर, कैप्टन विर्दी हत्याकांड के आरोपी को भारत लाने की तैयारी हुई तेज
Image Credit: Captain Manmohan Singh Virdi Murder Case

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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