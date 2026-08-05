/20 साल का लंबा इंतजार और PM मोदी को लेटर, कैप्टन विर्दी हत्याकांड के आरोपी को भारत लाने की तैयारी हुई तेज

Manmohan Singh Virdi Murder Case: महाराष्ट्र के लोनावाला में साल 2006 में हुए रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी के चर्चित हत्याकांड में अब इंसाफ की एक नई किरण दिखाई दे रही है. यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने भारत की ओर से भेजी गई प्रत्यर्पण (Extradition) याचिका की समीक्षा करते हुए भारतीय अधिकारियों से कुछ और दस्तावेज और कागजी कार्रवाई मांगी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला अब एक नए कानूनी चरण में पहुंच चुका है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि हुसैन शताफ के प्रत्यर्पण की औपचारिक याचिका UAE प्रशासन को भेज दी गई थी. उनकी ओर से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन पर हमारी टीमें तेजी से काम कर रही हैं.
मुख्य आरोपी हुसैन शताफ लोनावाला में कैप्टन मनमोहन सिंह विर्दी की जघन्य हत्या के मामले में मुख्य वांछित आरोपी है. पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपी ने न केवल हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया, बल्कि इसके बाद जालसाजी, अमानत में खयानत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नया पासपोर्ट हासिल कर देश छोड़कर भाग निकला. आरोप है कि आरोपी ने UAE में कानूनी रूप से रहने के लिए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट का भी सहारा लिया था. करीब दो दशकों से फरार चल रहे इस आरोपी को भारत लाने के लिए सरकार अब पूरी ताकत लगा रही है.
हत्या के 20 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे पीड़ित के भाई और मामले के मूल शिकायतकर्ता, कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी ने विदेश मंत्रालय के इस कदम के बाद संतोष जताया है. उन्होंने कहा कि हमें अपनी सरकार और अपने देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है. मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार मेरे भाई के हत्यारे को UAE से वापस लाने और कानून के कठघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. विर्दी परिवार ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र सौंपा है. लंबे समय से अटके इस प्रत्यर्पण मामले में आई इस नई तेजी से परिवार को उम्मीद है कि दशकों पुराना यह मामला अब अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा.