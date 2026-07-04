/लश्कर-जैश से जुड़े 23 संदिग्ध आतंकवादी घोषित, UAPA के तहत चला चाबुक; मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत 23 संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है. ये सभी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े हैं और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, युवाओं को बरगलाने और हथियारों की तस्करी में शामिल रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि कौन हैं ये आतंकी?
मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जेहादी, फिरदौस अहमद भट्ट, गुलाम फरीद, बिलाल अहमद मीर,
आबिद कयूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद, वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मोलाना यूसुफ तैबी, ओवैस फरूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, वसीम नूर जाट, मोहम्मद शहीद फैसल, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, हारून रशीद गनई