पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद, किस बात पर लगाई लताड़?

Priyanka Chaturvedi: बांग्लादेश आईसीसी के बाहर करने के अल्टीमेटम के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है. जिसके बाद शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जमकर आलोचना की है.
Priyanka Chaturvedi: टी20 विश्वकप को लेकर घमासान मचा हुआ है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने (ICC) आईसीसी के बाहर करने के अल्टीमेटम के बाद भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है. इसे लेकर शिवसेना (UBT) की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश की जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दरार पैदा करने के लिए पड़ोसी देश का 'इस्तेमाल' कर रहा है.
पाकिस्तान कर रहा इस्तेमाल
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि ICC ने पहले ही इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही इस मामले पर बांग्लादेश के रुख का समर्थन करने के लिए आगे आया है. बोर्ड में मौजूद सभी कमिटी मेंबर्स में से सिर्फ पाकिस्तान ने उनका समर्थन किया है, किसी और ने नहीं, यह साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है. बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं पर लगातार ज़ुल्म हो रहा है, उस पर जवाब देने के बजाय, वे क्रिकेट की बात कर रहे हैं.
नहीं चाहिए बांग्लादेश टीम
इसके अलावा कहा कि हमें ICC से कहना चाहिए था कि जब तक ये लोग अपनी हरकतें बंद नहीं करते, हमें न तो पाकिस्तान की टीम चाहिए और न ही बांग्लादेश की टीम, इस समय, ICC ने जो भी कहा है, बांग्लादेश को उसे मानना होगा. इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बांग्लादेश के भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने के फैसले की आलोचना की और देश के क्रिकेट बोर्ड में राजनीतिक दखल का आरोप लगाया.
पूर्व क्रिकेटर ने भी घेरा
उन्होंने सुरक्षा चिंताओं पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना भारत में सुरक्षित रह रही हैं और पूछा कि खिलाड़ी सुरक्षित क्यों नहीं होंगे. मनोज तिवारी ने कहा, "यह बोर्ड की तरफ से नहीं था. आज, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो खेल मंत्री ने मीडिया को एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा का खतरा है, लेकिन बोर्ड प्रेसिडेंट उनके ठीक बगल में खड़े थे. आम तौर पर, दूसरे देशों में, क्रिकेट बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और राजनीतिक और मंत्री का दखल सिर्फ इवेंट्स को ऑर्गनाइज़ करने तक ही सीमित है लेकिन उनके देश में, राजनीति आ गई है, और राजनीतिक हस्तियां बोर्ड में बहुत ज़्यादा शामिल हो गई हैं, और इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं.
वह यहां सेफ हैं ना?
आगे कहा कि अगर सेफ्टी की बात करें, तो शेख हसीना भी वहां हुए प्रोटेस्ट के बाद हमारे देश आई थीं और वह यहां सेफ हैं, है ना? हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अच्छी सिक्योरिटी दी है और यहां पनाह दी है तो, अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर यहां आकर सेफ रह सकता है, तो प्लेयर्स को भी सेफ्टी जरूर मिलेगी. अभी के शेड्यूल के हिसाब से, बांग्लादेश 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शुरुआत करने वाला है. लिटन दास की लीडरशिप वाली टीम फिर 9 फरवरी को उसी जगह पर इटली से भिड़ेगी, जिसके बाद कोलकाता में फिर से इंग्लैंड से भिड़ेगी, इंग्लैंड से मुकाबला करने के बाद, बांग्लादेश मुंबई जाएगी और वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से खेलेगी. (ANI)
