Ram Mandir: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है. इसी बीच शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पार्टी की तरफ से दान की गई 4 kg चांदी की ईंट के कथित तौर पर गायब होने पर सवाल उठाया है. उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इसकी पूरी जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है.
X पर एक पोस्ट करते हुए संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने मंदिर बनाने के दौरान हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और संतों की मौजूदगी में चांदी की ईंट के साथ 1 करोड़ रुपये दान किए थे, लेकिन इस चढ़ावे के बारे में उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई.
उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिवसैनिकों और संतों की मौजूदगी में दिल खोलकर 1 करोड़ रुपये और यह पवित्र चांदी की ईंट दी थी. फिर भी, सालों बाद भी, ट्रस्ट की तरफ से कोई रसीद या अपडेट नहीं आया. यह कहां गया? पूरी जांच और जवाबदेही तय करने का समय आ गया है. उनकी यह मांग अयोध्या मंदिर में मिले डोनेशन के कथित गबन की चल रही जांच के बीच भी आई है.
questions over the missing 4 kg silver brick donated by Shiv Sena for the Ram Mandir construction in Ayodhya.
Uddhav Thackeray ji had generously contributed saints. Yet, years later, no… pic.twitter.com/fy1HoTTg3n
चढ़ावा चोरी की जांच SIT को सौंप दी गई है. एसआइटी जांच के बीच गुरुवार को अचानक श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफों को जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है. इसमें चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं.