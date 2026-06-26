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कहां गई उद्धव गुट की दी हुई चांदी की ईंट...? चढ़ावा चोरी के बीच संजय राउत ने उठाए सवाल

Ram Mandir: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पार्टी की तरफ से दान की गई 4 kg चांदी की ईंट के गायब होने पर सवाल उठाया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:34 PM IST
कहां गई उद्धव गुट की दी हुई चांदी की ईंट...? चढ़ावा चोरी के बीच संजय राउत ने उठाए सवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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