Ram Mandir: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है. इसी बीच शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए पार्टी की तरफ से दान की गई 4 kg चांदी की ईंट के कथित तौर पर गायब होने पर सवाल उठाया है. उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इसकी पूरी जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है.