/2029 तक 21 राज्यों में UCC: अमित शाह के संकल्प से गदगद हुई VHP; गैर-बीजेपी सरकारों से भी बोला- अब आप भी बढ़ाइए कदम

गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले सभी एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने के ऐलान का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है. विहिप ने इसे महिला और बाल अधिकारों की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम बताते हुए गैर बीजेपी शासित राज्यों से भी यूसीसी लागू करने की पहल करने की अपील की है. शाह ने मुंबई में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी-एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर देने का भरोसा जताया था.
गौरतलब है कि फिलहाल देश में उत्तराखंड एकलौता राज्य है, जहां यूसीसी लागू हो चुकी है. इसी साल बहुत जल्द गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में इसके विधिवत लागू होने की संभावना है.
वीएचपी नेताओं ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला पूरे भारत में लैंगिक असमानता और भेदभाव को मिटाकर महिला व बाल अधिकारों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा.
वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, '5 राज्यों में लागू हो चुका है तथा तीन राज्य इस प्रक्रिया के प्रॉसेस यानी पाइपलाइन में हैं, इसी बीच 2029 तक संपूर्ण भारत के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान स्वागत योग्य है.' बंसल ने इसके साथ ही गैर बीजेपी शासित राज्यों से भी यूसीसी लागू करने की अपील की. उन्होंने ये भी कहा कि देशभर में यूसीसी लागू होने का यह फैसला भारत में शेष बची लैंगिक असमानता तथा भेदभाव को मिटाकर महिला और बाल अधिकारों के विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगा.'
वीएचपी ने अन्य नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के फैसले के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से देश की आधी आबादी के बड़े हिस्से के वंचित वर्ग को पिछले 75 वर्षों में जो अधिकार नहीं मिल पाए थे वे उन्हें मिल सकेंगे तथा कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के चंगुल से महिलाओं और बच्चों को मुक्ति मिल सकेगी.
आपको बताते चलें कि फिलहाल देश में 22 राज्यों में NDA की सरकार है. गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में UCC लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो चुका है. अब इन राज्यों में राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने का इंतजार है. वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने यूसीसी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समितियां गठित की हैं.
UCC बीजेपी का बहुत पुराना सपना है. एक देश में एक विधान और एक निशान की बात करने वाली बीजेपी के लिए यूसीसी उसका पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है. हालांकि केंद्र और राज्यों के संख्याबल को देखते हुए 2014 से पहले इसे धरातल पर उतारने की तैयारी करना ही मुश्किल लगता था. अब बीते तीन लोकसभा चुनावों में जीत के बाद केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की सरकार है. देश के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में एनडीए की सरकारें हैं. इसलिए बीजेपी अपनी नीतियों को आसानी से लागू कर पा रही है.
2014 में बीजेपी-एनडीए की सरकारें 7 राज्यों में थीं। 2018 तक यह संख्या बढ़कर 21 राज्यों तक पहुंच गई. 2024 से 2026 के बीच महाराष्ट्र, बिहार, असम में दबदबा बढ़ा और पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता मिली. 2026 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 22 राज्यों में सरकार चला रहा है. इसलिए शाह का लक्ष्य है कि 2029 तक देश के 21 राज्यों में यूसीसीसी लागू हो जाए.